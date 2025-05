Football. Grâce à un but à la dernière minute, le HAC se maintient en Ligue 1 sans passer par les barrages

Le suspense ne pouvait pas être plus grand, si bien qu'à la fin de leur rencontre, quelques minutes avant celle des Havrais, les joueurs de Reims, défaits à Lille (2-1) et concurrents direct pour le maintien, se sont rassemblés sur la pelouse pour regarder les derniers instants du match du club normand à Strasbourg. Et voir le pénalty inscrit par le capitaine des Ciel et Marine, Abdoulaye Touré, d'une panenka pleine de cran dans la dernière minute du temps additionnel synonyme de victoire et de maintien pour le HAC.

Menés deux fois au score

Lors de cette 34e et dernière journée de Ligue 1, Le Havre a fait jeu égal avec Strasbourg. Menés dès la 20e minute, les hommes de Didier Digard sont revenus au score juste avant la mi-temps, d'un pénalty déjà transformé par Abdoulaye Touré (43e). Malgré un nouveau but encaissé au retour des vestiaires (2-1, 53e), les Ciel et Marine ont continué de pousser. Le but annulé d'Ahmed Hassan a été vite oublié grâce à l'égalisation de Josué Casimir, deux minutes plus tard (2-2, 70e). La recrue égyptienne touchait également la barre avant le second pénalty victorieux d'Abdoulaye Touré (2-3, 90e+9).

Grâce à ces trois points arrachés en terres alsaciennes, Le Havre s'est assuré de jouer une troisième saison consécutive dans l'élite du football français, sans passer par les matchs de barrage face à Metz.