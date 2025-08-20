Caen la Mer. Un nouveau système d'accès mis en place dans les déchèteries

Le Conseil communautaire de Caen la Mer l'a acté le 26 juin dernier. Un contrôle d'accès automatisé sera mis en place dans les sept déchèteries du territoire, avec deux modes possibles : reconnaissance par plaque d'immatriculation et accès par QR Code. La mise en place de ce dispositif sera progressive. Dès le 1er octobre, vous pourrez créer un compte en ligne en saisissant votre plaque d'immatriculation afin d'obtenir un QR Code. Pour cela, il faudra vous rendre sur caenlamer.fr. La mise en place effective du nouveau contrôle d'accès interviendra à partir du 1er décembre. Il sera encore possible d'accéder aux déchèteries en présentant une pièce d'identité et un justificatif de domicile, jusqu'au 1er septembre 2026, date à partir de laquelle l'accès sera obligatoire via le nouveau dispositif. Conséquence de cette installation, d'importants travaux sont prévus entre le 1er septembre et le 29 novembre sur les sites de Mouen, Hermanville, Bretteville-l'Orgueilleuse, Bretteville-sur-Odon et Fleury-sur-Orne. Un renforcement de la vidéoprotection est prévu sur l'ensemble des déchèteries.