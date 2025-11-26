Podcast "L'invité du mercredi". "On en avait rêvé !" : Le 106, la salle de musiques actuelles de Rouen, célèbre ses 15 ans !

La salle rouennaise dédiée aux musiques actuelles fête ses 15 ans avec un florilège d'animations !

Que de souvenirs !

"Cet anniversaire est l'occasion de partager des souvenirs", précise Jean-Christophe Aplincourt, directeur de la salle. L'exposition mise en œuvre pour l'occasion se tourne vers les spectateurs et spectatrices : "Grâce à une collecte de témoignages, l'exposition retranscrit l'atmosphère du 106 selon le point de vue des habitués de la salle." C'est aussi l'histoire de la salle à laquelle on rend hommage dans un livre publié à 3 000 exemplaires et distribué gratuitement pour l'événement : "On y retrouve le bilan de la programmation passée, des témoignages des artistes eux-mêmes et des illustrations. C'est une rétrospective, pour mieux se souvenir mais aussi pour rêver le 106 de demain." Radio Lomax n'est pas en reste. La web radio du 106 rediffuse pour l'occasion en libre accès 400 interviews exceptionnelles.

Jean-Christophe Aplincourt était l'invité du mercredi de Tendance Ouest, le 26 novembre.

Une consécration

"C'est pour nous une récompense et une fierté de fêter ces 15 ans, explique Jean-Christophe Aplincourt. J'ai été directeur de la salle dès son ouverture et je me suis même impliqué bien avant, puisque j'ai pu contribuer à la conception du bâtiment." Aujourd'hui le 106 est une référence ! Ici sont venues des stars nationales et internationales, mais le 106 a aussi pour vocation de promouvoir la scène locale et a permis de révéler des groupes de qualité. "La scène rouennaise jouit aujourd'hui d'une belle réputation et notre exigence de qualité y est pour quelque chose. C'est pourquoi nous avons pris le parti de mettre en avant les groupes locaux pour cet événement !"

Deux soirées de fête

Pour une célébration à la hauteur de l'événement, il ne fallait pas moins de deux soirées-concerts, à raison de 7 groupes par soir et s'achevant en DJ set. "Pour mettre en avant l'histoire de la musique à Rouen, les artistes participants s'engagent, par une reprise, à faire hommage à leurs prédécesseurs." Un présentateur assure la liaison entre chaque plateau dans une scénographie digne des plateaux TV des années 70. Tous les groupes sont des habitués du 106 dont Wavepool, un petit nouveau, mais on retrouvera aussi des partenaires fidèles de longue date comme Zadig, Wax Tailor ou Museau : une sélection représentative de tous les faisceaux de la musique actuelle !

Museau sera de la partie ! - Fred Marguero

Louise Charbonnel s'est forgé une belle réputation !

Pratique. Concerts vendredi 28 et samedi 29 à 19h. Le 106 à Rouen. Gratuit. le106.com.