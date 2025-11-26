Assises du Calvados. Homme tué à Argences : la famille de la victime présente au procès

Depuis lundi 24 novembre, la cour d'assises du Calvados juge un homme de 39 ans accusé d'avoir tué un autre homme à Argences il y a trois ans. Ce dernier s'est montré incohérent dans ses propos, disant qu'une dispute avait éclaté avec la victime qui toute la soirée "l'avait cherché". Ces faits seront démentis par les personnes qui étaient à la réception d'anniversaire.

La victime se serait empalée sur le couteau

Toutes disent que la victime est restée très calme, polie et correcte tout le long de la soirée. Le couple invité est parti lorsque le ton est monté. Quand le trentenaire est revenu pour chercher la petite fille de son amie, il a frappé fort sur la porte. C'est en ouvrant cette porte que l'accusé l'a prise dans la face.

Il explique qu'il s'est emparé d'un couteau pour se défendre, la victime se serait empalée dessus, pour affirmer ensuite qu'il avait enfoncé lui-même l'arme blanche en voulant atteindre les jambes, alors que la blessure était au niveau du thorax et qu'elle s'était fichée dans le cœur. Il est difficile d'y voir clair dans ses déclarations qui évoluent sans arrêt.

Il était le pilier de la famille

Deux médecins légistes du CHU de Caen sont intervenus durant le procès pour expliquer comment le coup porté avait entraîné la mort. Plusieurs membres de la famille se sont portés partie civile. La mère de la victime est venue à la barre parler de son fils. La sœur également. Elle a expliqué que son frère était le vrai pilier de la famille avant son décès. Il prenait soin de la fratrie, de sa mère et était très proche de sa petite fille.

En fin d'après midi, Aline Lebret, avocate de la famille, a plaidé. "On peut mourir de vieillesse, de maladie, dans un accident. Mais la famille de la victime ne s'attendait pas à perdre un fils, un frère, un père de cette façon", affirme-t-elle. Elle rappelle que ces faits se sont produits devant les cinq enfants. Aucun petit garçon, aucune petite fille ne devrait vivre cela. Elle réclame que justice soit rendue.

Les plaidoiries de l'avocate générale et de la défense auront lieu ce mercredi 26 novembre. Le verdict devrait être rendu dans la soirée.