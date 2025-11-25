En ce moment Toi Jamais ORIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Argences. Le procès d'un homme multicondamné et jugé pour meurtre s'est ouvert à Caen

Sécurité. La première journée du procès d'un homme jugé pour avoir mortellement poignardé un autre homme s'est ouverte lundi 24 novembre devant la cour d'assises de Caen. Des faits qui se sont produits à Argences, la nuit du 26 au 27 octobre 2022.

Publié le 25/11/2025 à 11h14, mis à jour le 25/11/2025 à 11h49 - Par Martine Dubos
Argences. Le procès d'un homme multicondamné et jugé pour meurtre s'est ouvert à Caen
A la barre, l'accusé peine à justifier son geste.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La cour d'assises du Calvados a entamé, lundi 24 novembre, le procès d'un homme jugé pour l'homicide d'un trentenaire, survenu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2022 à Argences. Les faits se sont déroulés au cours d'une soirée privée qui a dégénéré.

Une dispute qui tourne mal

Dans le casier judiciaire de l'accusé, de nombreuses mentions pour des faits variés : stupéfiants, conduite dangereuse, violences et port d'arme. Le jour de sa sortie de prison, il retrouve des amis au cours d'une soirée organisée en son honneur, et pour l'anniversaire de sa compagne et de son fils. Fortement alcoolisé, une dispute éclate avec un couple d'amis dont un homme de 30 ans, présent à la fête. Ces derniers décident de quitter les lieux avec leurs enfants. La compagne de l'accusé les accompagne à l'extérieur avant de remonter chez elle avec l'une des fillettes.

Quelques instants plus tard, l'homme de 30 ans revient à l'appartement pour récupérer l'enfant. Il frappe à la porte, que l'accusé reçoit en plein front. Ce dernier, alors muni d'un couteau, porte un coup à la victime, qui s'effondre dans la cage d'escalier quelques instants plus tard. L'accusé prend la fuite et sera interpellé le lendemain dans un commerce de Blonville.

A la barre, l'accusé peine à expliquer son geste. Ses réponses restent le plus souvent évasives : "Je ne sais pas" ou "Je ne me souviens pas". Le procès doit se poursuivre ce mardi 25 et mercredi 26 novembre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Argences. Le procès d'un homme multicondamné et jugé pour meurtre s'est ouvert à Caen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple