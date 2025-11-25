Argences. Le procès d'un homme multicondamné et jugé pour meurtre s'est ouvert à Caen

La cour d'assises du Calvados a entamé, lundi 24 novembre, le procès d'un homme jugé pour l'homicide d'un trentenaire, survenu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2022 à Argences. Les faits se sont déroulés au cours d'une soirée privée qui a dégénéré.

Une dispute qui tourne mal

Dans le casier judiciaire de l'accusé, de nombreuses mentions pour des faits variés : stupéfiants, conduite dangereuse, violences et port d'arme. Le jour de sa sortie de prison, il retrouve des amis au cours d'une soirée organisée en son honneur, et pour l'anniversaire de sa compagne et de son fils. Fortement alcoolisé, une dispute éclate avec un couple d'amis dont un homme de 30 ans, présent à la fête. Ces derniers décident de quitter les lieux avec leurs enfants. La compagne de l'accusé les accompagne à l'extérieur avant de remonter chez elle avec l'une des fillettes.

Quelques instants plus tard, l'homme de 30 ans revient à l'appartement pour récupérer l'enfant. Il frappe à la porte, que l'accusé reçoit en plein front. Ce dernier, alors muni d'un couteau, porte un coup à la victime, qui s'effondre dans la cage d'escalier quelques instants plus tard. L'accusé prend la fuite et sera interpellé le lendemain dans un commerce de Blonville.

A la barre, l'accusé peine à expliquer son geste. Ses réponses restent le plus souvent évasives : "Je ne sais pas" ou "Je ne me souviens pas". Le procès doit se poursuivre ce mardi 25 et mercredi 26 novembre.