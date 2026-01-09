En ce moment I'M LIKE A BIRD NELLY FURTADO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg. Gaëtan Roussel, JoeyStarr… Le festival Les Art'Zimutés dévoile ses premières têtes d'affiche !

Culture. Vendredi 9 janvier, le festival Les Art'Zimutés de Cherbourg a dévoilé les premiers noms de sa programmation 2026. Et il y aura du beau monde avec JoeyStarr,  Gaëtan Roussel, La Rue Kétanou, Les Ogres de Barback... Le festival aura lieu du 24 au 27 juin.

Publié le 09/01/2026 à 19h30 - Par Thibault Lecoq
Cherbourg. Gaëtan Roussel, JoeyStarr… Le festival Les Art'Zimutés dévoile ses premières têtes d'affiche !
Gaëtan Roussel fait partie des premiers artistes annoncés aux Art'Zimutés. Le festival aura lieu à Cherbourg en juin prochain. - Gaëtan Roussel

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La 26e édition du festival Les Art'Zimutés se prépare à Cherbourg. Les tout premiers noms de la programmation ont été dévoilés vendredi 9 janvier. Le festival aura lieu du 24 au 27 juin prochains.

Deux pour le prix d'un

Les Ogres de Barback seront sur la scène cherbourgeoise avec La Rue Kétanou, un autre groupe emblématique de la chanson française. Les deux ensembles ne se suivront pas sur scène, non ! Ils assureront ensemble un show d'exception. De cette union est né un album "Tout en commun ! " qu'ils défendront. Date du spectacle : vendredi 26 juin.

Une figure mythique du rap français

Le vendredi 26 juin, un rappeur emblématique français sera aussi sur scène. JoeyStarr viendra poser ses classiques avec son JoeyStarr Soundsystem. Il sera très certainement accompagné d'un acolyte. Un retour dans le rap des années 1990 à Cherbourg.

Gaëtan Roussel

Aussi bien connu avec Louise Attaque qu'en solo, Gaëtan Roussel viendra enflammer le Cotentin samedi 27 juin. Il viendra défendre son nouvel album, Marjolaine, dévoilé le 14 novembre 2025. Vous avez sûrement entendu son single Je reste là.

Janheration

Le duo parisien Janhération viendra proposer son reggae. "Prolifiques, créatifs et puissants sur scène, ils rassemblent un public vaste avec leur Reggae moderne et dynamique", promet le festival. Ils sont attendus le samedi 27 juin.

Un groupe local

Le dernier groupe annoncé est local ! Rougir a remporté le Tremplin des Musiques Actuelles en Cotentin 2025. Le duo s'est formé en 2023 avec Maela et Colin. Ce groupe alternatif est saint-lois, entre électro, pop et rock. Ils seront sur scène le samedi 27 juin.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Escabeau
Escabeau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 30€ Découvrir
Delsey
Delsey Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
4 chaises de jardin
4 chaises de jardin Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Armoires blanches
Armoires blanches Saint-Vincent-de-Reins (69240) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg. Gaëtan Roussel, JoeyStarr… Le festival Les Art'Zimutés dévoile ses premières têtes d'affiche !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple