Cherbourg. Gaëtan Roussel, JoeyStarr… Le festival Les Art'Zimutés dévoile ses premières têtes d'affiche !

La 26e édition du festival Les Art'Zimutés se prépare à Cherbourg. Les tout premiers noms de la programmation ont été dévoilés vendredi 9 janvier. Le festival aura lieu du 24 au 27 juin prochains.

Deux pour le prix d'un

Les Ogres de Barback seront sur la scène cherbourgeoise avec La Rue Kétanou, un autre groupe emblématique de la chanson française. Les deux ensembles ne se suivront pas sur scène, non ! Ils assureront ensemble un show d'exception. De cette union est né un album "Tout en commun ! " qu'ils défendront. Date du spectacle : vendredi 26 juin.

Une figure mythique du rap français

Le vendredi 26 juin, un rappeur emblématique français sera aussi sur scène. JoeyStarr viendra poser ses classiques avec son JoeyStarr Soundsystem. Il sera très certainement accompagné d'un acolyte. Un retour dans le rap des années 1990 à Cherbourg.

Gaëtan Roussel

Aussi bien connu avec Louise Attaque qu'en solo, Gaëtan Roussel viendra enflammer le Cotentin samedi 27 juin. Il viendra défendre son nouvel album, Marjolaine, dévoilé le 14 novembre 2025. Vous avez sûrement entendu son single Je reste là.

Janheration

Le duo parisien Janhération viendra proposer son reggae. "Prolifiques, créatifs et puissants sur scène, ils rassemblent un public vaste avec leur Reggae moderne et dynamique", promet le festival. Ils sont attendus le samedi 27 juin.

Un groupe local

Le dernier groupe annoncé est local ! Rougir a remporté le Tremplin des Musiques Actuelles en Cotentin 2025. Le duo s'est formé en 2023 avec Maela et Colin. Ce groupe alternatif est saint-lois, entre électro, pop et rock. Ils seront sur scène le samedi 27 juin.