Cherbourg. Manu Chao en concert : coup de projecteur pour les Art'zimutés

Evénement inédit pour le festival des Art'zimutés à Cherbourg. Pour la première fois en 25 ans d'existence l'organisation annonce un concert d'échauffement (warm-up) le 24 juin. Ce premier rendez-vous est loin de passer inaperçu puisque l'artiste qui enflammera la scène ce soir-là n'est autre que Manu Chao.

Le premier concert de Manu Chao dans le Cotentin

L'annonce a retenti comme un coup de tonnerre. Pour la première fois la légende franco-espagnole de 63 ans jouera à Cherbourg. "Il fait une mini-tournée de 15 jours dans toute la France avec cinq dates au programme, Cherbourg est son seul et unique concert en Normandie", souligne Baptiste Bitouzé qui travaille sur le dossier depuis le mois de septembre. Une venue d'autant plus exceptionnelle que le chanteur fait de moins en moins de concerts, et pour l'accueillir, il faut montrer patte blanche. "Manu Chao c'est quelqu'un qui ne joue pas pour n'importe qui, il a une philosophie assez stricte. On a monté plusieurs dossiers pour présenter le festival, nos valeurs et le projet de warm-up. Il n'a confirmé sa venue que début avril, c'est-à-dire six mois après les premières idées", détaille encore Baptiste Bitouzé.

Un premier concert dans le Cotentin pour Manu Chao Impossible de lire le son.

Au moins deux heures de live

Le concert est donc prévu mardi 24 juin dans la soirée sur la plage verte de Cherbourg. Côté répertoire, l'organisation a annoncé "un concert d'au moins deux heures avec un best of de toutes les chansons de Manu Chao". L'artiste demandait que les places de concert soient abordables (30€) et pour garder l'esprit de proximité, l'événement est limité à 3 000 personnes. "Le concert se déroulera sur la plage verte, ils ne seront que trois sur scène en comptant Manu Chao, on reste vraiment sur un petit concert familial comme le voulait l'artiste et comme on a toujours fait chez les Art'zimutés", confie Benjamin Flambard de l'organisation du festival.

Le festival des Art'zimutés sous le feu des projecteurs Impossible de lire le son.

Les Art'zimutés sous la lumière des projecteurs

Eddy de Pretto, MC Solaar, les Wampas et maintenant Manu Chao, pour sa 25e édition, le festival passe un nouveau cap. "Les pass 2 jours sont entièrement épuisés, pour les pass 1 jour on est en avance par rapport aux autres années, et pour le concert de warm-up, on s'attend à voir partir les places en un temps record", souligne Benjamin Flambard à l'annonce de la nouvelle. La programmation exceptionnelle pousse immanquablement le festival sur le devant de la scène, mais les organisateurs gardent les pieds sur terre. "Grand festival ou pas, je ne sais pas, en tout cas nous, ce qu'on veut c'est que les gens se sentent bien : pas trop de monde, pas trop d'attente et une proximité avec les artistes", détaille encore l'équipe.

Pratique. Manu Chao est en concert le 24 juin sur la plage verte. Comptez 30€ par personne, la billetterie ouvre le 25 avril à 14h uniquement sur le site du festival des Art'zimutés.