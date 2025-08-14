En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Cherbourg. "Tendance Ouest" en immersion avec la Brigade anticriminalité

Sécurité. Lundi 11 août, "Tendance Ouest" a passé une soirée en immersion avec les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) de la Manche. Asseyez-vous confortablement, on vous raconte !

Publié le 14/08/2025 à 17h12 - Par Soline Grellier
Cherbourg. "Tendance Ouest" en immersion avec la Brigade anticriminalité
Lundi 11 août, "Tendance Ouest" a passé une partie de la soirée en immersion dans le quotidien de la Brigade anticriminalité (BAC) basée à Cherbourg. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Lundi 11 août, les policiers m'ont donné rendez-vous vers 19 h 30 au commissariat de Cherbourg. Avant de partir en patrouille, nous passons par les bureaux le temps de mettre un gilet pare-balles (qui est obligatoire) et de prendre quelques consignes.

Les policiers de la BAC comme les accompagnateurs circulent en civil mais le gilet pare-balles est obligatoire.Les policiers de la BAC comme les accompagnateurs circulent en civil mais le gilet pare-balles est obligatoire. - Soline Grellier

Dans la Manche, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont une dizaine environ. La plupart du temps, ils travaillent en civil : leur mission consiste avant tout à identifier le flagrant délit. Pour ce faire, un uniforme ne serait pas assez discret. En termes d'équipement, ils ont un gilet pare-balles et le matériel classique des policiers : une paire de menottes et une arme de poing.

• A lire aussi. Alençon. Opération tranquillité vacances : une matinée en immersion avec la police municipale

La recherche de stupéfiants avec la brigade canine

Avec la BAC, chaque mission est différente. Nous avons d'abord rejoint la brigade canine dans les hauteurs d'Octeville. Des locataires se sont plaints de plusieurs jeunes qui squattent régulièrement les parties communes d'un immeuble sur fond d'alcool et odeur de drogue.

Les policiers de la BAC ont d'abord renforcé la brigade canine pour l'inspection d'un hall d'immeuble.Les policiers de la BAC ont d'abord renforcé la brigade canine pour l'inspection d'un hall d'immeuble. - Soline Grellier

"Pour cette mission nous sommes venus en renfort de la brigade canine. Si le chien découvre quelque chose et que nous devons inspecter un domicile, il faut suffisamment de policiers", détaille l'un des équipiers de la BAC. Le chien avance en tête, suivi de la brigade canine et de la BAC. Pour cette fois, rien n'a été découvert. "Il faut beaucoup de patience ! En général seulement deux interventions sur dix sont concluantes", confie l'un des policiers.

Une soirée en immersion avec les policiers de la BAC

Jusqu'à 100km dans l'agglomération de Cherbourg

La patrouille reprend la route pour des rondes de surveillance en ville jusqu'à tard dans la nuit. Il faut avoir l'œil partout. "Nous pouvons faire jusqu'à 100km par jour, juste en circulant dans l'agglomération de Cherbourg. Trafic de stupéfiants, vol à la roulotte : selon les quartiers, on retrouve des délits différents", expliquent les forces de l'ordre. A force de circuler, les policiers reconnaissent certains visages, certains lieux, certaines habitudes des Cherbourgeois. Le véhicule passe donc "au hasard", par tous les points susceptibles de poser problème : un chantier où l'on pourrait voler des matériaux, les zones réputées pour le trafic de stupéfiants, les quartiers résidentiels qui attirent les cambrioleurs, rien ne leur échappe !

Quelles sont les qualités essentielles aux policiers de la BAC ?

Dans l'agglomération de Cherbourg, le travail de la BAC s'avère plutôt efficace : en 2024, la commune était dans le top 10 des villes les plus sûres de France.

Galerie photos
Les policiers de la BAC ont d'abord renforcé la brigade canine pour l'inspection d'un hall d'immeuble. - Soline Grellier Les policiers de la BAC comme les accompagnateurs circulent en civil mais le gilet pare-balles est obligatoire. - Soline Grellier

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Cherbourg. "Tendance Ouest" en immersion avec la Brigade anticriminalité
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple