Cherbourg. "Tendance Ouest" en immersion avec la Brigade anticriminalité

Lundi 11 août, les policiers m'ont donné rendez-vous vers 19 h 30 au commissariat de Cherbourg. Avant de partir en patrouille, nous passons par les bureaux le temps de mettre un gilet pare-balles (qui est obligatoire) et de prendre quelques consignes.

Les policiers de la BAC comme les accompagnateurs circulent en civil mais le gilet pare-balles est obligatoire. - Soline Grellier

Dans la Manche, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) sont une dizaine environ. La plupart du temps, ils travaillent en civil : leur mission consiste avant tout à identifier le flagrant délit. Pour ce faire, un uniforme ne serait pas assez discret. En termes d'équipement, ils ont un gilet pare-balles et le matériel classique des policiers : une paire de menottes et une arme de poing.

• A lire aussi. Alençon. Opération tranquillité vacances : une matinée en immersion avec la police municipale

La recherche de stupéfiants avec la brigade canine

Avec la BAC, chaque mission est différente. Nous avons d'abord rejoint la brigade canine dans les hauteurs d'Octeville. Des locataires se sont plaints de plusieurs jeunes qui squattent régulièrement les parties communes d'un immeuble sur fond d'alcool et odeur de drogue.

Les policiers de la BAC ont d'abord renforcé la brigade canine pour l'inspection d'un hall d'immeuble. - Soline Grellier

"Pour cette mission nous sommes venus en renfort de la brigade canine. Si le chien découvre quelque chose et que nous devons inspecter un domicile, il faut suffisamment de policiers", détaille l'un des équipiers de la BAC. Le chien avance en tête, suivi de la brigade canine et de la BAC. Pour cette fois, rien n'a été découvert. "Il faut beaucoup de patience ! En général seulement deux interventions sur dix sont concluantes", confie l'un des policiers.

Une soirée en immersion avec les policiers de la BAC Impossible de lire le son.

Jusqu'à 100km dans l'agglomération de Cherbourg

La patrouille reprend la route pour des rondes de surveillance en ville jusqu'à tard dans la nuit. Il faut avoir l'œil partout. "Nous pouvons faire jusqu'à 100km par jour, juste en circulant dans l'agglomération de Cherbourg. Trafic de stupéfiants, vol à la roulotte : selon les quartiers, on retrouve des délits différents", expliquent les forces de l'ordre. A force de circuler, les policiers reconnaissent certains visages, certains lieux, certaines habitudes des Cherbourgeois. Le véhicule passe donc "au hasard", par tous les points susceptibles de poser problème : un chantier où l'on pourrait voler des matériaux, les zones réputées pour le trafic de stupéfiants, les quartiers résidentiels qui attirent les cambrioleurs, rien ne leur échappe !

Quelles sont les qualités essentielles aux policiers de la BAC ? Impossible de lire le son.

Dans l'agglomération de Cherbourg, le travail de la BAC s'avère plutôt efficace : en 2024, la commune était dans le top 10 des villes les plus sûres de France.