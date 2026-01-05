Tendance Live Anova à Alençon. Distribution exceptionnelle de 1 000 places ! Où faut-il vous rendre pour les obtenir ?

Vous rêvez de voir Slimane, Zaho, Joyce Jonathan, Mentissa ou encore Vernis Rouge sur scène ? Alors ne manquez pas le Tendance Live Anova, qui revient vendredi 23 janvier à Alençon pour une 12e édition qui s'annonce une nouvelle fois magique !
1 000 places distribuées chez McDonald's
Pour assister à ce concert magique, Tendance Ouest organise une distribution exceptionnelle de 1 000 places dans deux McDonald's, enseigne partenaire du Tendance Live.
Pour obtenir vos précieux billets, rendez-vous mercredi 7 janvier à 12h aux McDonald's de Condé-sur-Sarthe et d'Arçonnay. Si vous voulez maximiser vos chances, pensez à venir en avance !
Deux places seront distribuées par personne, dans la limite des stocks disponibles.
- La programmation complète du Tendance Live Anova est à retrouver ici.
