Tendance Live Anova à Alençon. Distribution exceptionnelle de 1 000 places ! Où faut-il vous rendre pour les obtenir ?

Loisir. Le Tendance Live Anova revient à Alençon vendredi 23 janvier ! Zaho, Slimane, Joyce Jonathan ou encore Mentissa seront sur scène pour ce concert gratuit qui s'annonce magique. Et pour vous permettre d'y assister, Tendance Ouest organise une distribution exceptionnelle de 1 000 places mercredi 7 janvier. Où se rendre pour obtenir vos billets ? On vous dit tout !

Publié le 05/01/2026 à 07h30 - Par Lucien Devôge
Pour tenter d'obtenir vos billets pour le Tendance Live Anova à Alençon, rendez-vous le mercredi 7 janvier dans les McDonald's de Condé-sur-Sarthe et Arçonnay pour une distribution exceptionnelle de places. - Jade Almolda

Vous rêvez de voir Slimane, Zaho, Joyce Jonathan, Mentissa ou encore Vernis Rouge sur scène ? Alors ne manquez pas le Tendance Live Anova, qui revient vendredi 23 janvier à Alençon pour une 12e édition qui s'annonce une nouvelle fois magique !

1 000 places distribuées chez McDonald's

Pour assister à ce concert magique, Tendance Ouest organise une distribution exceptionnelle de 1 000 places dans deux McDonald's, enseigne partenaire du Tendance Live.

Pour obtenir vos précieux billets, rendez-vous mercredi 7 janvier à 12h aux McDonald's de Condé-sur-Sarthe et d'Arçonnay. Si vous voulez maximiser vos chances, pensez à venir en avance !

Deux places seront distribuées par personne, dans la limite des stocks disponibles.

