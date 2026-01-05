En ce moment Le Chat Léman
Vigilance neige-verglas. Les cars scolaires sont suspendus en Mayenne et dans la Sarthe

Sécurité. Les préfectures de la Mayenne et de la Sarthe ont chacune pris la décision de suspendre la circulation des transports scolaires à partir de 20h ce lundi 5 janvier.

Publié le 05/01/2026 à 15h48 - Par Simon Lebaron
Les transports scolaires en Mayenne et dans la Sarthe sont suspendus mardi 6 janvier. - CDLM

Placés en vigilance orange à la neige et au verglas, les départements de la Sarthe et de la Mayenne ne verront pas de transports scolaires circuler, mardi 6 janvier. Ces derniers sont suspendus à partir de 20h lundi 5 janvier par arrêté préfectoral sur chacun des deux territoires.

Les élèves mayennais et sarthois, tout comme dans le reste des Pays de la Loire, seront privés de bus toute la journée du mardi 6 janvier. "Pour les retours de ce lundi, les circuits scolaires seront assurés comme prévu avec une vigilance particulière des transporteurs", écrit le réseau de la région Aléop dans un communiqué.

Les poids lourds interdits de circuler

Par ailleurs, les préfectures ont aussi restreint la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Ces derniers n'ont plus le droit de rouler sur la RN12 et l'A81 en Mayenne depuis 13h ce lundi 5 janvier. La préfecture de la Sarthe a, elle, été plus ferme. La circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes transportant des marchandises est interdite sur l'ensemble du réseau routier jusqu'à mardi 12h. Des dérogations sont prévues pour la collecte du lait et des transports urgents d'animaux.

