Fécamp. Un chalutier de Port-en-Bessin secouru après un abordage

C'est un incident rare. Lundi 5 janvier, en début de soirée, un abordage est survenu entre deux navires de pêche, au large de Fécamp. "Si le navire à l'origine de l'abordage est intact, le navire abordé fait face à une voie d'eau difficilement maitrisable sur l'avant bâbord et demande assistance", relate la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué, au lendemain de l'incident.

Trois marins hélitreuillés

Pour venir en aide à l'équipage, plusieurs moyens de secours sont déclenchés par le Cross Gris-Nez : l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, basé au Touquet, ainsi que la SNSM de Fécamp et son canot tout temps, le Cap Fagnet. "Une fois l'hélicoptère sur zone, trois des six marins pêcheurs sont hélitreuillés et transbordés sur le navire à l'origine de l'abordage, pendant que le reste de l'équipage tente de maitriser la voie d'eau à l'aide de motopompes", poursuit la préfecture maritime.

Environ une heure plus tard, deux sauveteurs de la SNSM sont hélitreuillés à bord du chalutier accidenté, Le Vauban, bien connu à Port-en-Bessin. Il s'agit pour eux d'aider deux des trois marins restés à bord, "intoxiqués par les fumées des motopompes". Après une évaluation téléphonique par le Samu du Havre, ils n'ont finalement pas été évacués, leur état s'améliorant.

Le Vauban mis à l'abri à Fécamp

Après "un dialogue entre la préfecture maritime, le Cross et l'armateur, la décision est prise de faire rallier au navire accidenté le port de Fécamp pour le mettre à l'abri au plus vite et effectuer les premières réparations", précise le communiqué. Une fois à quai, en milieu de nuit, le chalutier a bénéficié de l'assistance des pompiers de Seine-Maritime, pour maîtriser la voie d'eau et prendre en charge les membres d'équipage.

Les circonstances de l'abordage n'ont pas été communiquées.