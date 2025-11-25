Fécamp. Fête du hareng et de la coquille Saint-Jacques, entre tradition et convivialité

Chaque automne, le parfum du poisson grillé se mêle à celui du bois fumé et des embruns. Sur les quais de Fécamp, les marins, les grilleurs et les curieux se retrouvent pour célébrer deux trésors de la mer : le hareng et la coquille Saint-Jacques.

Entre traditions, musique et convivialité, la ville entière vit au rythme des chaloupes et des chants marins. Les visiteurs ont rendez-vous samedi 29 et dimanche 30 novembre.

Pour accueillir les curieux, différents espaces sont implantés, le village des grilleurs, le village des associations du patrimoine maritime, le village commercial et la vente de poissons par les marins pêcheurs locaux.

Programme de la fête du hareng. - Ville de Fécamp

Les temps forts

Sur les quais, la fête battra son plein tout le week-end de 10h à 19h, avec quelques temps forts.

Samedi 29 novembre

11h : inauguration officielle – Quai Sadi Carnot

Après-midi : animations musicales et démonstrations des filetières.

16h : élection de la Reine du Hareng 2025 – Boucane du Grand Quai

Dimanche 30 novembre

11h : pesée de la Reine du Hareng

11h30 : déhalage en chansons du char de la Reine

Toute la journée : musique et déambulations

Village Famille – Quai Jean Recher

Ateliers créatifs, maquillage, pochoirs et manège marin avec des coquillages en guise de tickets d'embarquement (animations proposées par le service jeunesse de la Ville de Fécamp).

Infos pratiques

La fête de la mer et de la coquille Saint-Jacques se déroule samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10h à 19h, quais Sadi Carnot, Jean Recher et Grand Quai.

Parkings à proximité, gare SNCF à 10 minutes à pied.

Stationnement PMR réservé sur le parking de l'Office de Tourisme.

Restauration : stands de harengs grillés, coquilles Saint-Jacques, produits locaux et buvettes - repas sous chapiteau chauffé, par Le Bouquet Normand.

L'office de tourisme de Fécamp vous accueille tout le week-end, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.