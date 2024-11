Fécamp. Pascal Servain perpétue les histoires de mer en chanson

En 2021, le Britannique Nathan Evans séduisait les réseaux sociaux et le monde entier avec son Wellerman (Sea Shanty), reprise d'un chant de marins chassant la baleine à la fin du XIXe siècle.

"Des poètes à bord des bateaux"

A Fécamp, cette tradition est entretenue par Pascal Servain. Pour expliquer son origine, le natif de la cité des Terre-Neuvas évoque un héritage de la culture musicale ouvrière, adaptée à l'activité maritime. "Il y est question de navigation, du travail en mer, pour coordonner les efforts en rythme, par exemple pour hisser une voile. Il y a aussi des textes revendicatifs et des histoires de naufrages. Ou simplement la notion de passer le temps en chansons. C'est large et riche. Les marins étaient de bons compositeurs et il y avait de vrais poètes à bord !"

Si on lui demande son chant préféré, difficile pour Pascal Servain de choisir. Se définissant comme un "chanteur de complainte", il cite tout de même Pour la grande pêche baleinière. "Le Havre étant l'un des plus grands ports baleiniers français au XIXe siècle, on peut penser que ça part de là. L'équipage va piquer une baleine au large du Brésil, mais le cétacé écrase l'embarcation et les marins périssent. Une dizaine de couplets expliquent cette épopée."

Agé de 59 ans, Pascal Servain, petit-fils et neveu de charpentiers de marine fécampois, découvre les chants marins à l'adolescence au sein de son équipe de rugby. "On chantait pendant la 3e mi-temps. Ça m'a piqué. Je me suis mis à chercher. Jusqu'à découvrir le Havrais Michel Colleu, spécialiste du genre. Il avait publié en 1979 un tout premier disque à partir d'un travail de collecte auprès de chanteurs de Fécamp et des environs. J'ai été le rencontrer chez lui à Douarnenez (Finistère), où il habite depuis des années. J'avais ouvert la boîte de Pandore."

Aux côtés de son ami, Pascal Servain participe, dans les années 80, au Festival du chant de marins à Paimpol (Côtes d'Armor), avec des camarades fécampois. Il découvre ainsi sa vocation de chanteur conteur. Dans la cité des Terre-Neuvas, sa petite troupe investit les bars, se produit sur des fêtes locales, puis un peu partout dans le monde et à Fécamp Grand'Escale, événement qu'il lance en 2022 et dont la deuxième édition a eu lieu en mai dernier.

Le chant marin reconnu par l'Unesco

Pascal Servain a aussi œuvré, aux côtés de Michel Colleu, pour la reconnaissance du chant marin par l'Unesco. "C'est fait !" Depuis le 10 septembre, cette tradition est inscrite à l'Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel de la France.

Le Fécampois ne rate jamais la fête du hareng, fin novembre, où les chants traditionnels sont bien présents.