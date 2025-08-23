En ce moment Paradise DJ SNAKE
Seine-Maritime. La baignade est désormais interdite sur ces plages de la côte d'Albâtre

Environnement. La baignade est interdite sur les plages de Saint-Pierre-en-Port des Petites Dalles et des Grandes Dalles en Seine-Maritime, après des mauvais résultats sur les prélèvements qui ont été faits jeudi 21 août 2025, prévient l'Agence régionale de santé de Normandie.

Publié le 23/08/2025 à 09h09 - Par Pierre Durand-Gratian

La baignade est notamment interdite sur cette plage des Petites Dalles.  - Le Courrier Cauchois

La décision est tombée après les prélèvements du jeudi 21 août 2025. La baignade est désormais interdite en Seine-Maritime sur les plages de Saint-Pierre-en-Port, la plage des Petites Dalles à Saint-Martin-aux-Buneaux et Sassetot-le-Mauconduit et la plage des Grandes Dalles à Sassetot-le-Mauconduit et Saint-Pierre-en-Port, prévient l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie.  

Le lac de Caniel aussi touché

Déjà, la baignade sur le lac de Caniel à Vittefleur à cause de la présence de toxines dans l'eau lors des dernières analyses. Il appartient au maire de réglementer ou d'interdire la pratique de la baignade en cas de danger ou de contamination des eaux. Une décision qui peut être prise également par le préfet. L'ARS réalise de son côté une surveillance sanitaire pour les eaux de baignade de Normandie. 

