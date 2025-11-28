En ce moment Gabriela KATSEYE
Ernée. Un piéton renversé par un utilitaire : la gendarmerie lance un appel à témoins

Sécurité. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver un véhicule utilitaire. Son conducteur a pris la fuite après avoir renversé un piéton, à Ernée, vendredi 28 novembre.

Publié le 28/11/2025 à 15h29 - Par Simon Lebaron
Ernée. Un piéton renversé par un utilitaire : la gendarmerie lance un appel à témoins
La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver le conducteur de l'utilitaire qui a renversé un piéton à Ernée, vendredi 28 novembre. - Illustration

Un accident est survenu dans la matinée de ce vendredi 28 novembre à Ernée. Vers 9h15, un véhicule utilitaire a renversé un piéton, une femme âgée de plus de 80 ans selon la gendarmerie, devant le bar-tabac Le Paddock, avenue Aristide Briand. Le conducteur de la camionnette a poursuivi sa route vers le centre-ville en suivant la route nationale 12 et est toujours en fuite.

Contactez le 17 ou la gendarmerie d'Ernée

La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour un "véhicule utilitaire de genre Renault Trafic ou Master ancienne génération de couleur gris ou blanc, conduit par un homme entre 40 et 50 ans". Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, vous devez contacter le 17 ou la gendarmerie d'Ernée au 02 43 30 10 09.

