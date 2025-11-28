Culture. Aymeline Alix, une Havraise à la Comédie-Française

En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Culture. Une nouvelle pensionnaire à la Comédie-Française et c'est une Normande : Aymeline Alix. La comédienne de 43 ans est née à Montivilliers et vit actuellement au Havre, où elle a monté sa compagnie du 4 septembre en 2019.

Publié le 28/11/2025 à 09h06 - Par Gilles Anthoine
La comédienne havraise, Aymeline Alix, rejoint la troupe de la Comédie-Française. - Gilles Anthoine

Aymeline Alix deviendra la nouvelle pensionnaire de la troupe de la Comédie-Française, lundi 1er décembre. La comédienne havraise de 43 ans a été appelée par Clément Hervieu-Léger, l'administrateur général de la mythique troupe de théâtre.

Aymeline Alix est née à Montivilliers et s'était installée au Havre où elle a monté en 2019 sa compagnie du 4 septembre.

Aymeline Alix à la Comédie Française

 "J'ai découvert le théâtre à l'âge de 9 ans"

Formée à l'école Charles Dullin puis au conservatoire national supérieur d'art dramatique, c'est dès le plus jeune âge qu'elle est tombée dans le théâtre. "J'ai découvert le théâtre à l'âge de 9 ans, à l'école. On devait apprendre le monologue d'Harpagon de L'Avare. On devait le jouer devant toute la classe. A partir de là, j'ai su que je voulais faire ça. C'était comme un virus, un beau virus. A l'époque, j'étais une enfant assez timide et tout à coup je me suis trouvée exubérante, drôle. Je me suis rendue compte que je pouvais faire rire mes amis. C'était très agréable."

Trois pièces au programme pour 2026

Aymeline Alix fera ses premiers pas au sein de la troupe de la Comédie-Française dans le rôle de l'assistante, dans Six personnages en quête d'auteur d'après Luigi Pirandello mise en scène par Marina Hands (reprise le 20 janvier 2026, au Théâtre du Vieux-Colombier). Elle sera ensuite dans La Ballade de Souchon mise en scène par Françoise Gillard (reprise le 19 mars 2026, au Théâtre Montparnasse), et jouera dans Lumières, lumières, lumières d'Evelyne de la Chenelière, mise en scène par Florent Siaud (première le 13 mai 2026, au Studio-Théâtre).

La comédienne a également fait un peu de cinéma. Elle a tourné avec Eric Gravel dans A plein temps. Prochainement, elle sera à l'affiche de La Condition de Jérôme Bonnell (sortie nationale le 10 décembre).

