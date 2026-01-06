Près de Flers. Une comédie solidaire jouée pour une bonne cause

En ce moment Je pardonne ZAZ
Culture. Dimanche 11 janvier à Messei, près de Flers, la dernière représentation de la pièce "Drôles de copines" soutient un projet humanitaire : la construction d'un collège à Madagascar. Le spectacle a été imaginé par Lydia Chauffray.

Publié le 06/01/2026 à 12h09 - Par Lucie Peudevin
Le collège Bel-Espoir-de-Fitiavana à Sambawa, à Madagascar est en train d'être construit en agglo. - Courtoisie

Derrière l'humour, l'objectif est résolument solidaire. Dimanche 11 janvier, la salle de la Varenne à Messei, près de Flers, accueille la dernière représentation de la pièce Drôles de copines. L'intégralité des recettes sera reversée à l'association Sambawa Mad'Actions, basée à Valdallière, dans le Calvados, au profit du collège Bel-Espoir-de-Fitiavana à Madagascar.

Le théâtre au service des enfants malgaches

La comédie suit l'histoire de Raymonde et Yvette, deux amies parties en pèlerinage à Lourdes, entre chamailleries et situations cocasses. Jouée par Lydia Chauffray et Patricia Laleman, "c'est une pièce drôle et très locale", explique la première comédienne.

La pièce "drôles de copines" passe dimanche 11 janvier, à Messei pour sa dernière représentation.La pièce "drôles de copines" passe dimanche 11 janvier, à Messei pour sa dernière représentation. - Courtoisie

Son objectif est aussi de récolter des fonds pour offrir aux élèves de Sambawa de meilleures conditions d'apprentissage. Aujourd'hui, le collège "est en bois et en taule", explique Lydie Chauffray. "L'idée est de transférer quatre classes dans un bâtiment en agglo", ajoute-t-elle.

Lydia Chauffray sur le sujet

L'objectif de l'association est de récolter 9 000€ à travers plusieurs événements. Il manque encore la moitié de la somme. Si les fonds sont réunis à temps, le collège pourrait être construit d'ici la fin de l'année voire début 2027.

Pratique. Entrée à 8€. Réservation souhaitée au 06 89 32 69 40 ou lydie.chauffray@wanadoo.fr.

La pièce "drôles de copines" passe dimanche 11 janvier, à Messei pour sa dernière représentation. - Courtoisie

