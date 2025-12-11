Métropole Rouen Normandie. Dans le spectacle "Maître, vous avez la parole !", cet ancien avocat casse les clichés avec humour

Le spectacle Maître, vous avez la parole ! a reçu le prix du meilleur spectacle d'humour en Avignon en 2024. Il est joué par Sébastien Wust au Théâtre à l'Ouest de Rouen, vendredi 12 décembre.

Plaidoyer pour l'avocat

Pendant longtemps, simultanément sur scène et à la barre, Sébastien Wust finit par choisir la scène uniquement et délaisser les plaidoyers : "Après 18 ans d'activité, j'ai raccroché la robe, même si j'ai beaucoup aimé pratiquer. Devenir avocat, c'est accepter de regarder avec lucidité, humilité, ce que notre société produit de plus beau et parfois de plus moche." Mais c'est finalement pour mieux défendre son ancienne profession sur scène qu'il renonce à exercer. Dans ce spectacle créé en 2021, il choisit de casser les clichés sur les avocats. "Ce n'est pas une conférence ou un cours, car le sujet est abordé avec beaucoup d'humour. L'avocat est menteur ? Il connaît tout le droit ? Il ne s'intéresse qu'aux gros dossiers, etc. J'aime démonter ces clichés en montrant leur coté absurde. L'ironie, le second degré sont donc mes outils privilégiés."

Justice partout

"Le droit est partout dans notre quotidien, donc choisir de m'amuser avec le droit, c'était choisir de m'amuser avec ce qui fait notre quotidien à tous." Sébastien Wust aime montrer que la justice, qui paraît très sérieuse, parfois même anxiogène, recèle de vrais sujets d'humour. "Je m'amuse des lois stupides, des décisions surprenantes qui peuvent être rendues par le tribunal, des moyens de preuve au Moyen Age… Les hommes politiques nous offrent aussi, presque tous les jours, de nouvelles occasions de faire rire avec le droit. C'est pour ça que je nourris régulièrement le spectacle de faits d'actualité."

"L'humour peut être, parfois, un outil dans une plaidoirie"

"J'ai vraiment été avocat. Les personnes qui viennent me voir sur scène le savent. Alors, je ne veux pas tricher sur scène. Tout ce que je raconte est vrai." Son expérience d'avocat lui a offert néanmoins de précieux outils pour aborder la scène : "Aller plaider, défendre, c'est comme monter sur un ring. Nos mots sont nos gants. On boxe avec l'argument. On apprend à convaincre." Sébastien reconnaît avoir beaucoup aimé cet aspect "sportif" de la profession. "Mais, même si l'humour peut être, parfois, un outil dans une plaidoirie pour désamorcer un moment tendu, faire de l'humour sur scène est un travail très différent, très minutieux. C'est un autre challenge : il faut trouver les bons mots, le bon rythme, la bonne interprétation, la justesse !"

Pratique. Vendredi 12 décembre à 21h. Théâtre à l'ouest à Rouen. 17 à 21€. Site internet : theatrealouest.com.