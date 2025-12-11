Calvados. Concerts de Noël : des spectacles préparés... dès l'été !

Qui dit fêtes de fin d'année dit musiques de Noël. Et chaque année, des musiciens amateurs comme professionnels entretiennent la magie de Noël en jouant un répertoire adapté. Une pratique qui nécessite une préparation importante.
"Beaucoup de répétitions"
Le groupe de Gospel Solid'Heart et ses 17 chanteurs vont jouer samedi 13 décembre à l'église de Tilly-sur-Seulles. Même si ce n'est pas la première fois qu'ils font des concerts pendant les fêtes, cela leur demande toujours autant d'organisation, selon Sorgest Mabonzo, le président : "On y est depuis le mois d'août !" Pour préparer au mieux cette représentation, les membres du groupe ont accéléré la cadence : "Toutes les semaines, on répète deux fois spécialement pour l'occasion." Concernant le répertoire, le groupe reprend, évidemment, des chants de Noël, mais en les revisitant à la façon gospel a cappella. Les artistes peuvent aussi être accompagnés d'un piano et d'un synthétiseur. Au programme : 1h30 de célébration, de joie et d'évasion, sur des titres connus de tous comme Feliz Navidad.
De son côté, Julie Gloria investira la salle de La Comète à Bayeux, samedi 13 et dimanche 14 décembre. Comme pour Solid'Heart, la préparation en amont est primordiale : "Les gens ne voient que le produit fini, mais derrière il y a beaucoup de répétitions, de préparations, d'arrangements." Accompagnée du guitariste Eric Bombart, la chanteuse revisitera plusieurs musiques de Noël, dans un style gospel : "On a préparé un répertoire spécialement pour ce concert", explique l'artiste originaire d'Alençon. Il faut aussi faire avec les requêtes des organisateurs, qui, parfois, se multiplient : "Il faut faire en fonction de toutes les demandes." L'objectif pour Julia Gloria ? "Que les gens soient heureux et qu'ils passent un bon moment."
Marché et concerts
A Bayeux, le week-end des 13 et 14 décembre s'annonce festif : tandis que le marché de Noël ouvre ses portes, la salle La Comète accueillera la première édition du "Noël de la Joie".
Vendredi 12 décembre, le marché de Noël accueillera ses premiers clients à Bayeux. Mais cela va également bouger à la salle La Comète. La Blanche and Co Evénements organise, en partenariat avec la Radio RCF, leur "Noël de la Joie" samedi 13 et dimanche 14 décembre. Des brocanteurs et antiquaires vont investir les lieux les deux jours, avec une restauration mise à disposition, sous un format buvette et stand apéritif.
Clou du spectacle : deux concerts vont animer le week-end et seront assurés, entre autres, par Julie Gloria. Nadège Lablanche, organisatrice de l'événement, avait coché son nom depuis longtemps : "Je l'avais vue chanter il y a quelques années, donc quand le projet s'est monté et qu'il fallait faire appel à un ou une artiste, j'ai tout de suite pensé à elle."
L'événement vit ce week-end sa première édition : "On verra si cela va appeler une suite", avance l'organisatrice, pleine d'espoir. Pour elle, c'est l'occasion de "donner de la joie et du bonheur aux gens avant les fêtes, dans un bel esprit de Noël".
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.