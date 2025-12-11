Calvados. Concerts de Noël : des spectacles préparés... dès l'été !

Qui dit fêtes de fin d'année dit musiques de Noël. Et chaque année, des musiciens amateurs comme professionnels entretiennent la magie de Noël en jouant un répertoire adapté. Une pratique qui nécessite une préparation importante.

"Beaucoup de répétitions"

Le groupe de Gospel Solid'Heart et ses 17 chanteurs vont jouer samedi 13 décembre à l'église de Tilly-sur-Seulles. Même si ce n'est pas la première fois qu'ils font des concerts pendant les fêtes, cela leur demande toujours autant d'organisation, selon Sorgest Mabonzo, le président : "On y est depuis le mois d'août !" Pour préparer au mieux cette représentation, les membres du groupe ont accéléré la cadence : "Toutes les semaines, on répète deux fois spécialement pour l'occasion." Concernant le répertoire, le groupe reprend, évidemment, des chants de Noël, mais en les revisitant à la façon gospel a cappella. Les artistes peuvent aussi être accompagnés d'un piano et d'un synthétiseur. Au programme : 1h30 de célébration, de joie et d'évasion, sur des titres connus de tous comme Feliz Navidad.

De son côté, Julie Gloria investira la salle de La Comète à Bayeux, samedi 13 et dimanche 14 décembre. Comme pour Solid'Heart, la préparation en amont est primordiale : "Les gens ne voient que le produit fini, mais derrière il y a beaucoup de répétitions, de préparations, d'arrangements." Accompagnée du guitariste Eric Bombart, la chanteuse revisitera plusieurs musiques de Noël, dans un style gospel : "On a préparé un répertoire spécialement pour ce concert", explique l'artiste originaire d'Alençon. Il faut aussi faire avec les requêtes des organisateurs, qui, parfois, se multiplient : "Il faut faire en fonction de toutes les demandes." L'objectif pour Julia Gloria ? "Que les gens soient heureux et qu'ils passent un bon moment."