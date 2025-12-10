Télévision. Grâce à sa victoire à "N'oubliez pas les paroles" il y a huit ans, cette Normande réalise enfin son rêve

Huit ans se sont écoulés depuis la première apparition d'Héloïse dans N'oubliez pas les paroles. A l'époque, en novembre 2017, cette étudiante caennaise de 26 ans découvrait le plateau pour la première fois. Aujourd'hui comédienne et chanteuse professionnelle, elle figure depuis longtemps parmi les visages forts du programme.

Avec 185 000 euros cumulés en seulement 29 victoires, elle occupe la 34e place du classement historique et revient chaque année pour les Masters. Un parcours mis en lumière par Télé-Loisirs, qui rappelle à quel point l'émission a servi de tremplin à la Normande.

Héloïse dévoile enfin le projet musical financé grâce à ses gains

Lors des Masters 2025, Héloïse disputait son tout dernier match face à Soriana, 37e du classement. Grâce à la nouvelle mécanique du jeu (qui permet aux éliminés de continuer à cumuler des gains jusqu'à leur quatrième match) la chanteuse a choisi de maximiser ses chances. Arrivée en finale sur Etienne de Guesch Patti, un titre qu'elle ne maîtrisait pas totalement, elle a préféré sécuriser une cagnotte solide : 5 000 euros.

Elle l'a expliqué à Nagui, sans détour : “C'est une énorme somme. Je démarre un projet musical, comme Arsène. Je voudrais tourner un clip et ça serait trop chouette d'avoir un peu d'argent pour ça.”

Depuis, ce projet est bien réel. Début novembre, Héloïse a sorti son premier single, Robin des bois, sur toutes les plateformes. Et en novembre, elle a tenu sa promesse : “Rendez-vous le 22 novembre.”

Un teaser publié sur ses réseaux a officialisé la naissance de cette aventure qu'elle mûrit depuis des années.

Un clip tourné grâce à NOPLP et mis en ligne il y a deux semaines

Financé grâce aux 5 000 euros remportés dans l'émission, son clip Robin des bois est désormais disponible sur YouTube. Sur Instagram, l'artiste n'a pas caché son émotion :

“Je suis trop heureuse de pouvoir vous partager mon Robin des bois en images ! J'espère qu'il vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que nous”

Les adieux d'Héloïse à l'émission après huit années de fidélité

Cette édition 2025 des Masters avait une dimension particulière : Héloïse ignorait si elle pourrait revenir l'année suivante. Avant de quitter le plateau, elle a livré un message chargé d'émotion :

"C'est sûrement mes derniers Masters, merci pour tout. Ça fait huit ans que je suis dans l'émission, merci à toutes les équipes de casting qui se sont succédé, les musiciens qui ont changé, les maquilleurs, les coiffeurs… Tout le monde ! C'était dingue cette aventure, pour moi."

Une page se tourne, mais la Normande se lance désormais pleinement dans une carrière musicale nourrie par ces années d'expérience.