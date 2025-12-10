En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. Grâce à sa victoire à "N'oubliez pas les paroles" il y a huit ans, cette Normande réalise enfin son rêve

Société. Depuis son passage remarqué dans "N'oubliez pas les paroles" il y a huit ans, Héloïse travaille en secret sur un projet qui lui tient à cœur. Novembre 2025 marque un tournant : grâce à ses gains accumulés dans l'émission, son rêve de toujours est enfin en train de se réaliser.

Publié le 10/12/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Grâce à sa victoire à "N'oubliez pas les paroles" il y a huit ans, cette Normande réalise enfin son rêve
Elle avait brillé dans "N'oubliez pas les paroles" : huit ans plus tard, Héloïse signe le projet musical dont elle rêvait. - Héloïse sur instagram

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Huit ans se sont écoulés depuis la première apparition d'Héloïse dans N'oubliez pas les paroles. A l'époque, en novembre 2017, cette étudiante caennaise de 26 ans découvrait le plateau pour la première fois. Aujourd'hui comédienne et chanteuse professionnelle, elle figure depuis longtemps parmi les visages forts du programme.

Avec 185 000 euros cumulés en seulement 29 victoires, elle occupe la 34e place du classement historique et revient chaque année pour les Masters. Un parcours mis en lumière par Télé-Loisirs, qui rappelle à quel point l'émission a servi de tremplin à la Normande.

Héloïse dévoile enfin le projet musical financé grâce à ses gains

Lors des Masters 2025, Héloïse disputait son tout dernier match face à Soriana, 37e du classement. Grâce à la nouvelle mécanique du jeu (qui permet aux éliminés de continuer à cumuler des gains jusqu'à leur quatrième match) la chanteuse a choisi de maximiser ses chances. Arrivée en finale sur Etienne de Guesch Patti, un titre qu'elle ne maîtrisait pas totalement, elle a préféré sécuriser une cagnotte solide : 5 000 euros.

Elle l'a expliqué à Nagui, sans détour : C'est une énorme somme. Je démarre un projet musical, comme Arsène. Je voudrais tourner un clip et ça serait trop chouette d'avoir un peu d'argent pour ça.

Depuis, ce projet est bien réel. Début novembre, Héloïse a sorti son premier single, Robin des bois, sur toutes les plateformes. Et en novembre, elle a tenu sa promesse : Rendez-vous le 22 novembre.

Un teaser publié sur ses réseaux a officialisé la naissance de cette aventure qu'elle mûrit depuis des années.

Un clip tourné grâce à NOPLP et mis en ligne il y a deux semaines

Financé grâce aux 5 000 euros remportés dans l'émission, son clip Robin des bois est désormais disponible sur YouTube. Sur Instagram, l'artiste n'a pas caché son émotion :

Je suis trop heureuse de pouvoir vous partager mon Robin des bois en images ! J'espère qu'il vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que nous

Les adieux d'Héloïse à l'émission après huit années de fidélité

Cette édition 2025 des Masters avait une dimension particulière : Héloïse ignorait si elle pourrait revenir l'année suivante. Avant de quitter le plateau, elle a livré un message chargé d'émotion :

"C'est sûrement mes derniers Masters, merci pour tout. Ça fait huit ans que je suis dans l'émission, merci à toutes les équipes de casting qui se sont succédé, les musiciens qui ont changé, les maquilleurs, les coiffeurs… Tout le monde ! C'était dingue cette aventure, pour moi."

Une page se tourne, mais la Normande se lance désormais pleinement dans une carrière musicale nourrie par ces années d'expérience.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. Grâce à sa victoire à "N'oubliez pas les paroles" il y a huit ans, cette Normande réalise enfin son rêve
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple