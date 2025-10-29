En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
Musique. La Caennaise Héloïse Vallier, championne de "N'oubliez pas les paroles", dévoile sa première chanson 

Culture. Multi-championne de l'émission "N'oubliez pas les paroles" sur France 2, Héloise Vallier, Caennaise d'origine, sort son tout premier titre "Robin des bois" vendredi 31 octobre. 

Publié le 29/10/2025 à 14h48 - Par Elvire Alix
Musique. La Caennaise Héloïse Vallier, championne de "N'oubliez pas les paroles", dévoile sa première chanson 
La diffusion du passage d'Héloise Vallier dans l'émission des Masters de "N'oubliez pas les paroles" est ce soir, mercredi 29 octobre, à 18h40 sur France 2.  - Elvire Alix

Avec 29 victoires et un gain total de 185 000 euros, la participation de la Caennaise Héloïse Vallier à l'émission "N'oubliez pas les paroles" en 2017 avait marqué les esprits.

Ce mercredi 29 octobre, à 18h40 sur France 2, on la retrouve dans l'émission des Masters de "N'oubliez pas les paroles", où elle affronte les meilleurs "maestros" du jeu. Une deuxième manche pour la chanteuse, après un premier match diffusé le mercredi 14 octobre dernier.

"J'ai toujours chanté"

Héloïse Vallier n'a jamais quitté la musique depuis son passage dans l'émission animée par Nagui : "J'ai toujours chanté depuis mes 15 ans, j'ai participé à des concours, fait des scènes ouvertes…" Ce vendredi 31 octobre, la Caennaise d'origine sort son tout premier titre, intitulé Robin des bois.

Son morceau est un "slam mis en musique par Elvie, une compositrice que j'ai rencontré à l'école de comédie musicale". Un texte qui parle du passage à l'âge adulte : "J'ai l'impression qu'à l'âge adulte, il y a des injonctions à faire des choix absolument. J'ai 27 ans, mais je ne me sens pas encore tout à fait stable. Je suis comédienne, je chante, et ce titre évoque tout ça, mes angoisses mais aussi l'espoir, parce que je suis encore jeune ! explique-t-elle réjouie. Je suis impatiente qu'il sorte."

La chanson Robin des bois sera disponible sur toutes les plateformes vendredi 31 octobre.

Musique. La Caennaise Héloïse Vallier, championne de "N'oubliez pas les paroles", dévoile sa première chanson 
