En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg. Un incendie se déclare dans le local poubelle d'un immeuble : 19 personnes et trois policiers incommodés par les fumées  

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre, un incendie s'est déclaré dans le local poubelle d'un immeuble à Cherbourg. Les pompiers sont intervenus. 19 personnes et trois policiers ont été incommodés par les fumées.

Publié le 13/12/2025 à 14h00 - Par Justine Carrère
Cherbourg. Un incendie se déclare dans le local poubelle d'un immeuble : 19 personnes et trois policiers incommodés par les fumées  
Un incendie s'est déclaré dans le local poubelle d'un immeuble à Cherbourg dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre. 19 personnes et trois policiers ont été incommodés par les fumées. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre, à Cherbourg. Cette nuit-là, les pompiers sont intervenus pour un feu situé dans le local poubelle d'un immeuble.

Les personnes concernées ont été relogées

Les flammes ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'une lance à eau. Les fumées ont impacté plusieurs logements. Huit personnes ont été transportées en état léger aux urgences de l'hôpital Pasteur. Les personnes concernées ont été relogées par la mairie ou par de la famille.

31 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place

Au total, 19 personnes et trois policiers incommodés par les fumées, ont été pris en charge par les secours. 31 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Lot de 14 billets voltaire neufs
Lot de 14 billets voltaire neufs Raismes (59590) 595€ Découvrir
Lot de 700 billets du monde
Lot de 700 billets du monde Raismes (59590) 998€ Découvrir
Exceptionel l album timbres france classic c+ 30 000
Exceptionel l album timbres france classic c+ 30 000 Raismes (59590) 1 198€ Découvrir
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg. Un incendie se déclare dans le local poubelle d'un immeuble : 19 personnes et trois policiers incommodés par les fumées  
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple