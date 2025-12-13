Cherbourg. Un incendie se déclare dans le local poubelle d'un immeuble : 19 personnes et trois policiers incommodés par les fumées  

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre, à Cherbourg. Cette nuit-là, les pompiers sont intervenus pour un feu situé dans le local poubelle d'un immeuble.

Les personnes concernées ont été relogées

Les flammes ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'une lance à eau. Les fumées ont impacté plusieurs logements. Huit personnes ont été transportées en état léger aux urgences de l'hôpital Pasteur. Les personnes concernées ont été relogées par la mairie ou par de la famille.

31 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place

Au total, 19 personnes et trois policiers incommodés par les fumées, ont été pris en charge par les secours. 31 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place.