Cotentin. Un véhicule prend feu sur la nationale 13

Les pompiers de Cherbourg, les Pieux et Tourlaville ont été mobilisés lundi 8 décembre vers 17h, à la suite de l'incendie d'un véhicule sur la nationale 13.
Pas de victimes
Les flammes se situaient sur le secteur de l'axe nord-sud, dans le Cotentin. Le feu a été éteint au moyen d'une lance. L'incident n'a pas fait de victimes.
