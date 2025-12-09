Cotentin. Un véhicule prend feu sur la nationale 13

Les pompiers de Cherbourg, les Pieux et Tourlaville ont été mobilisés lundi 8 décembre vers 17h, à la suite de l'incendie d'un véhicule sur la nationale 13.

Pas de victimes

Les flammes se situaient sur le secteur de l'axe nord-sud, dans le Cotentin. Le feu a été éteint au moyen d'une lance. L'incident n'a pas fait de victimes.