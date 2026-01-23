En ce moment L'amour de ma vie LINH
Alençon. "On attend depuis ce matin" : les fans du Tendance Live Anova sont prêts à tout pour les meilleures places

Loisir. Ils étaient une dizaine à patienter dès le matin devant le parc des expositions d'Alençon. Malgré le vent et le froid, les plus motivés ont attendu de longues heures pour assister à la 12ᵉ édition du Tendance Live, affichant complet vendredi 23 janvier.

Publié le 23/01/2026 à 18h30, mis à jour le 23/01/2026 à 18h47 - Par Lucie Peudevin
Quelques spectateurs attendent depuis des heures le début du concert Tendance Live Anova, vendredi 23 janvier à Alençon.

Ils sont prêts à tout pour le Tendance Live. Dès le matin, quelques silhouettes emmitouflées se distinguent devant le parc des expositions d'Alençon. Assis sur des tabourets, plaids à la main, les plus fervents fans ont choisi d'attendre toute la journée pour être au plus près de la scène du Tendance Live, et ce, malgré une météo peu clémente.

"J'ai très hâte"

Pour sa 12ᵉ édition, le festival voit grand : Slimane, Zaho, Joyce Jonathan, Mentissa, Linh, ou encore Philippine Lavrey… "Slimane, c'est mon coup de cœur et j'écoute aussi beaucoup les autres artistes", déclare, ravie, Ombeline Morreau qui est venue d'Angers.

Alors quelques impatients ont bravé la météo. "J'ai très hâte", sourit Léo Frouard qui découvre pour la première fois le Tendance Live.

Malgré l'attente, tous s'occupent comme ils peuvent. "On attend depuis ce matin. On discute, on fait un petit tour entre deux sans aller trop loin pour ne pas perdre nos places", détaille Roseline Besnier, accompagnée de sa fille.

