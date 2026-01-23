Côte de Nacre.  Cet office de tourisme fait peau neuve après un an de travaux

Après un an de travaux d'envergure, l'office de tourisme de Saint-Aubin-sur-Mer a rouvert ses portes au public le 22 janvier. Entièrement repensé, le bâtiment offre désormais un cadre à la fois élégant, fonctionnel et inclusif. Inspirée du style Belle Epoque, la nouvelle décoration mêle tons blanc, bleu et or.

L'office de tourisme de Saint-Aubin-sur-Mer fait peau neuve.

Le chantier a permis une remise à niveau globale : isolation, sobriété énergétique, plomberie, chauffage, étanchéité de la toiture et mise aux normes pour le label Tourisme & Handicap. L'opération s'élève à plus de 190 000€. Des nouveautés sont à venir : un ravalement de façade, des aménagements extérieurs, une horloge rétro, une vitrophanie d'inspiration Belle Epoque ou encore la mise en place d'une webcam.