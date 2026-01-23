Côte de Nacre.  Cet office de tourisme fait peau neuve après un an de travaux

En ce moment Superstar JAMELIA
Tourisme. L'office de tourisme de Saint-Aubin-sur-Mer, sur la Côte de Nacre, s'offre un nouveau visage après un an de travaux. L'inauguration avait lieu jeudi 22 janvier.

Publié le 23/01/2026 à 09h07 - Par Lilian Fermin
L'office de tourisme de Saint-Aubin-sur-Mer, situé à deux pas de la mer, possède désormais un style Belle Epoque.

Après un an de travaux d'envergure, l'office de tourisme de Saint-Aubin-sur-Mer a rouvert ses portes au public le 22 janvier. Entièrement repensé, le bâtiment offre désormais un cadre à la fois élégant, fonctionnel et inclusif. Inspirée du style Belle Epoque, la nouvelle décoration mêle tons blanc, bleu et or.

Le chantier a permis une remise à niveau globale : isolation, sobriété énergétique, plomberie, chauffage, étanchéité de la toiture et mise aux normes pour le label Tourisme & Handicap. L'opération s'élève à plus de 190 000€. Des nouveautés sont à venir : un ravalement de façade, des aménagements extérieurs, une horloge rétro, une vitrophanie d'inspiration Belle Epoque ou encore la mise en place d'une webcam.

