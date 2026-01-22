En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Sport. Alors que les travaux du tramway impactent le stationnement, la communauté urbaine renforce le service de navettes gratuites pour se rendre au stade Océane les jours de matchs, avec plus de bus et plus de lieux de départ. Le dispositif entre en vigueur dès samedi 24 janvier, pour le match HAC - AS Monaco.

Publié le 22/01/2026 à 18h05 - Par Célia Caradec
Le Havre. Le service des navettes renforcé au stade Océane : HAC-Monaco, allez-y en bus !
Le service de navettes est renforcé jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle ligne de tram. - Célia Caradec

Les travaux d'extension de la ligne de tramway impactent le stationnement dans le secteur du stade Océane, notamment autour du stade Deschaseaux, voisin de l'enceinte. Pour faciliter l'accès les jours de match du Havre Athletic Club, la communauté urbaine va renforcer le service de navettes gratuites. Le dispositif entre en vigueur dès samedi 24 janvier, à l'occasion du match HAC-Monaco, et restera en place jusqu'à la mise en service de la nouvelle ligne de tram, prévue au 2e semestre 2027.

Six points de départ

Au total, 14 navettes seront mobilisées contre huit actuellement, pouvant transporter jusqu'à 3 500 supporters par match, soit 17,5 % de l'affluence moyenne. Les trois points de départ habituels sont maintenus, et trois autres rotations sont prévues, soit au total six sites différents :

  • Le Havre, gare routière (quai E)
  • Le Havre, Caucriauville (stationnement conseillé au parking relais Schuman) : arrêts desservis Schuman, C. de Gaulle et Rouelles
  • Montivilliers, cité des Abbesses (stationnement conseillé parking rue de la Commune) : arrêts desservis Cité des Abbesses, O'Reilly, C. Perrault, Chef de Caux, Coudraie et Pdt Wilson
  • Montivilliers, Belle-Etoile (stationnement conseillé sur le parking de la piscine Belle Etoile) : arrêts desservis Belle Etoile, F. Léger, C. Debussy, E. Boudin et Centre Equestre
  • Harfleur, cœur historique (stationnement conseillé sur la place d'Armes ou à la piscine Gd'O de Gonfreville) : arrêts desservis Cœur Historique, Pl. d'Armes, Mayville, St Sauveur, Grenouillère, Le Mignot, Côtes Blanches, Côte de l'Estuaire, Les Charmettes, Pl. Colombier, G. Courbet, Camp Dolent, St Laurent, Maraîchers, Chemin d'Enfer, Baticoop, Fleurville, R. Ancel, F. Engels
  • Gonfreville-l'Orcher, parc de l'Estuaire (stationnement conseillé au parking du centre commercial Océane) : arrêts desservis : Parc de l'Estuaire et Camp Dolent

