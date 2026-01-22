Le Havre. Le service des navettes renforcé au stade Océane : HAC-Monaco, allez-y en bus !

Les travaux d'extension de la ligne de tramway impactent le stationnement dans le secteur du stade Océane, notamment autour du stade Deschaseaux, voisin de l'enceinte. Pour faciliter l'accès les jours de match du Havre Athletic Club, la communauté urbaine va renforcer le service de navettes gratuites. Le dispositif entre en vigueur dès samedi 24 janvier, à l'occasion du match HAC-Monaco, et restera en place jusqu'à la mise en service de la nouvelle ligne de tram, prévue au 2e semestre 2027.

Six points de départ

Au total, 14 navettes seront mobilisées contre huit actuellement, pouvant transporter jusqu'à 3 500 supporters par match, soit 17,5 % de l'affluence moyenne. Les trois points de départ habituels sont maintenus, et trois autres rotations sont prévues, soit au total six sites différents :

Le Havre , gare routière (quai E)

(quai E) Le Havre, Caucriauville ( stationnement conseillé au parking relais Schuman ) : arrêts desservis Schuman, C. de Gaulle et Rouelles

( ) : arrêts desservis Schuman, C. de Gaulle et Rouelles Montivilliers, cité des Abbesses ( stationnement conseillé parking rue de la Commune ) : arrêts desservis Cité des Abbesses, O'Reilly, C. Perrault, Chef de Caux, Coudraie et Pdt Wilson

( ) : arrêts desservis Cité des Abbesses, O'Reilly, C. Perrault, Chef de Caux, Coudraie et Pdt Wilson Montivilliers, Belle-Etoile ( stationnement conseillé sur le parking de la piscine Belle Etoile ) : arrêts desservis Belle Etoile, F. Léger, C. Debussy, E. Boudin et Centre Equestre

( ) : arrêts desservis Belle Etoile, F. Léger, C. Debussy, E. Boudin et Centre Equestre Harfleur, cœur historique ( stationnement conseillé sur la place d'Armes ou à la piscine Gd'O de Gonfreville ) : arrêts desservis Cœur Historique, Pl. d'Armes, Mayville, St Sauveur, Grenouillère, Le Mignot, Côtes Blanches, Côte de l'Estuaire, Les Charmettes, Pl. Colombier, G. Courbet, Camp Dolent, St Laurent, Maraîchers, Chemin d'Enfer, Baticoop, Fleurville, R. Ancel, F. Engels

( ) : arrêts desservis Cœur Historique, Pl. d'Armes, Mayville, St Sauveur, Grenouillère, Le Mignot, Côtes Blanches, Côte de l'Estuaire, Les Charmettes, Pl. Colombier, G. Courbet, Camp Dolent, St Laurent, Maraîchers, Chemin d'Enfer, Baticoop, Fleurville, R. Ancel, F. Engels Gonfreville-l'Orcher, parc de l'Estuaire (stationnement conseillé au parking du centre commercial Océane) : arrêts desservis : Parc de l'Estuaire et Camp Dolent

La mise en service des navettes se fait 2 heures avant le début de la rencontre, soit à compter de 16h25, ce samedi 24 janvier. Le lieu de dépose se situe rue Henri Gautier, aux abords du stade. Les retours sont assurés depuis la rue Henri Gautier vers l'ensemble des points de départ. Les navettes circuleront jusqu'à une heure après la fin du match.

Pour rappel, il est aussi possible de se rendre au stade via les lignes régulières du réseau LiA : 12, 17, 20, 21 (arrêt Stade Océane) et C2 (arrêt J. Deschaseaux) ou à vélo ou trottinette. Le détail des horaires est à retrouver ici.