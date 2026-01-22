Saint-Lô. La fête foraine de la Chandeleur s'installe

La fête foraine de la Chandeleur fait son retour à Saint-Lô pour animer ce début d'année. Jusqu'au dimanche 8 février 2026, la Plage Verte, face à la gare, accueille petits et grands pour un moment festif et convivial.

Ambiance chaleureuse et accessible à tous

Près de 30 stands et attractions sont annoncés. Manèges à sensations, attractions familiales, jeux en tous genres et stands gourmands rythmeront ces trois semaines de fête. Que vous soyez amateur de frissons ou simplement en quête d'une sortie agréable, l'événement promet une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Rendez-vous sur la Plage Verte, avec des installations autour du parking de l'office de tourisme et de la place du Quai à Tangue. La fête foraine, c'est une belle occasion de profiter d'un moment de détente et de divertissement en plein cœur de Saint-Lô.

On évoque cette fête foraine de la Chandeleur avec l'un des forains, Kévin Leprince, en charge de la communication :