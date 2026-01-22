Le Ménil-de-Briouze. Un incendie détruit un bâtiment contenant du matériel agricole

Le feu n'a pas fait de victime mais un bâtiment agricole de 40 mètres carrés, qui contenait du matériel, a entièrement été détruit, à Ménil-de-Briouze. L'incendie s'est déclaré dans la matinée du jeudi 22 janvier.

Une quinzaine de pompiers sur place

L'intervention a mobilisé 14 sapeurs-pompiers de Lonlay, La Ferté-Macé, Flers et Couterne ainsi qu'une équipe d'Enedis et le maire de la commune.