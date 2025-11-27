Près d'Argentan. Une personne décède dans un feu d'habitation

Près d'Argentan, la commune de Neauphe-sur-Dive est endeuillée. Jeudi 27 novembre, une personne a perdu la vie dans un feu d'habitation qui s'est déclaré peu avant 8h, dans la matinée. C'est le deuxième incendie de la journée, dans l'Orne.

18 sapeurs-pompiers mobilisés

Au total, 18 sapeurs-pompiers de Trun, Falaise, Vimoutiers et Chambois ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Le feu s'est déclaré dans le salon du logement.