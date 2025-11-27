Orne. Feu d'habitation : 30 sapeurs-pompiers mobilisés

30 sapeurs-pompiers ont été engagés pour un feu d'habitation qui s'est déclaré vers 1h30 du matin ce jeudi 27 novembre sur la commune des Rives-d'Andaine, 27 rue de Bagnoles.

Toiture totalement détruite

La toiture de la maison de 150m² est totalement détruite. La circulation sur RD976, l'axe Alençon Domfront-en-Poiraie, a été fortement perturbée le temps des opérations de secours.