Orne. 30 tonnes de paille partent en fumée après l'incendie d'un hangar

Environ 30 tonnes de paille et de foin sont parties en fumée après l'incendie d'un bâtiment agricole de 200m² à Echauffour, dans l'Orne. L'incendie s'est déclaré dimanche 26 octobre vers 20h dans un hangar isolé. Le bâtiment était utilisé uniquement pour le stockage.

Seize sapeurs-pompiers mobilisés

Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. L'intervention des secours s'est terminée vers 21h.