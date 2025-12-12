En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Sud-Mayenne. Un nouveau grand excès de vitesse sur cette route départementale

Sécurité. Une quinquagénaire a été contrôlée à plus de 60km/h au-delà de la limite de vitesse autorisée, jeudi 11 décembre, par la gendarmerie de Château-Gontier.

Publié le 12/12/2025 à 10h36 - Par Simon Lebaron
Une femme de 57 ans a été contrôlée à une vitesse de 145km/h au lieu des 80km/h autorisés. - Simon Lebaron

C'est une route départementale où la limitation de vitesse semble optionnelle. La brigade motorisée de Château-Gontier a mené, dans l'après-midi du jeudi 11 décembre, une opération de contrôle routier sur la RD14, reliant Meslay-du-Maine à Grez-en-Bouère. Les militaires ont relevé un nouveau grand excès de vitesse sur cette route. L'automobiliste circulait à 145km/h au lieu des 80km/h autorisés. La conductrice, âgée de 57 ans, s'est vue retirer immédiatement son permis de conduire et sera convoquée devant la justice.

Fin novembre, un homme de 21 ans avait déjà été contrôlé à une vitesse supérieure à 60km/h au-dessus de la limite autorisée.

