En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Vidéo + photos]. L'orgue de Valognes menace de s'effondrer : ces passionnées veulent le sauver

Patrimoine. L'orgue de l'église Saint-Malo à Valognes menace de s'écrouler. L'instrument, vieux de 56 ans, est grignoté par le ver à bois et possède de nombreuses pièces cassées. Les Amis de l'orgue de Valognes militent pour le restaurer.

Publié le 12/12/2025 à 11h00 - Par Julien Rojo
[Vidéo + photos]. L'orgue de Valognes menace de s'effondrer : ces passionnées veulent le sauver
Guillaume Lechevallier-Boissel est le président des Amis de l'orgue de Valognes. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'orgue de Valognes souffle-t-il ses dernières notes ? Ce gigantesque instrument trône dans la nef de l'église Saint-Malo depuis 1969. Quand une partie du bâtiment s'effondre sous les bombardements de 1944, un nouvel orgue est dessiné par l'architecte Yves-Marie Froidevaux et fabriqué dans la manufacture Beuchet-Debierre à Nantes. "Cet orgue est un mémorial, il rappelle un blockhaus suspendu à une falaise, et sous la tribune en béton des motifs rappelant des tirs de combattants", explique Guillaume Lechevalier-Boissel.

Ce spécialiste de la communication a créé en 2021 l'association des Amis de l'orgue de Valognes. Il est incollable sur les secrets et les soucis de l'instrument, en forme de voilier pour rappeler Saint-Malo. En 1980, un enduit censé améliorer l'acoustique dans l'église encrasse prématurément les tuyaux. En 1997, une campagne de nettoyage a bien lieu, mais elle endommage aussi l'instrument. "Depuis, l'orgue fonctionne avec des difficultés. On se rend compte que l'instrument a les réservoirs percés, des tuyaux avec les soudures éclatées et la structure en bois est grignotée par le ver à bois." Dans l'église, une planche montre les ravages de ces insectes. "Cela peut amener avec le temps à l'effondrement de certaines parties. Si un gros tuyau tombe sur des plus petits, cela rajoute 50 000 à 80 000 euros aux travaux", estime Guillaume Lechevalier-Boissel.

L'orgue de Valognes a été inauguré en 1969. C'est le quatrième orgue de l'église Saint-Malo.L'orgue de Valognes a été inauguré en 1969. C'est le quatrième orgue de l'église Saint-Malo. - Julien Rojo

Il se rapproche de la console de l'orgue. Celle-ci n'est plus utilisée depuis 2023, par risque d'incendie. Malgré le danger, Guillaume Lechevalier-Boissel entame quelques notes pour montrer l'essoufflement de l'orgue. La mélodie remplit la nef, mais ce n'est qu'une partie de ce que l'instrument peut produire. "Il manque des notes, il y a des registrations qui ne fonctionnent plus", indique le passionné. Désormais, il s'entraîne, avec ses collègues organistes, sur un orgue électronique emprunté à l'église Saint-Joseph.

La console de l'orgue est également endommagée. Elle menace de s'enflammer.La console de l'orgue est également endommagée. Elle menace de s'enflammer. - Julien Rojo

Un sauvetage d'ampleur

Guillaume Lechevalier-Boissel estime qu'une thérapie de choc est nécessaire pour sauver l'orgue de Valognes. "L'instrument doit être démonté entièrement, il faut reconstruire toute sa charpente et apporter des technologies d'aujourd'hui pour le rendre plus efficace dans l'avenir", détaille l'organiste. Les travaux, qui doivent durer deux ans, s'élèvent à 432 000 euros. Les Amis de l'orgue de Valognes multiplient les actions pour financer un quart de la somme. Ils ont déjà réuni 78 000 euros, grâce à des entreprises locales, des dons de particuliers, ou le parrainage de tuyaux. Ils espèrent convaincre les pouvoirs publics (mairie, département, région…) et des institutions comme la Fondation du Patrimoine de couvrir les 75% restants. A terme, l'association espère créer une école d'orgue à Valognes, une fois l'instrument restauré.

Guillaume Lechevallier-Boissel devant l'orgue de Valognes.Guillaume Lechevallier-Boissel devant l'orgue de Valognes. - Julien Rojo

Galerie photos
L'orgue de Valognes a été inauguré en 1969. C'est le quatrième orgue de l'église Saint-Malo. - Julien Rojo Guillaume Lechevallier-Boissel devant l'orgue de Valognes. - Julien Rojo La console de l'orgue est également endommagée. Elle menace de s'enflammer. - Julien Rojo

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Vidéo + photos]. L'orgue de Valognes menace de s'effondrer : ces passionnées veulent le sauver
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple