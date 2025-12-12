[Vidéo + photos]. L'orgue de Valognes menace de s'effondrer : ces passionnées veulent le sauver

L'orgue de Valognes souffle-t-il ses dernières notes ? Ce gigantesque instrument trône dans la nef de l'église Saint-Malo depuis 1969. Quand une partie du bâtiment s'effondre sous les bombardements de 1944, un nouvel orgue est dessiné par l'architecte Yves-Marie Froidevaux et fabriqué dans la manufacture Beuchet-Debierre à Nantes. "Cet orgue est un mémorial, il rappelle un blockhaus suspendu à une falaise, et sous la tribune en béton des motifs rappelant des tirs de combattants", explique Guillaume Lechevalier-Boissel.

Ce spécialiste de la communication a créé en 2021 l'association des Amis de l'orgue de Valognes. Il est incollable sur les secrets et les soucis de l'instrument, en forme de voilier pour rappeler Saint-Malo. En 1980, un enduit censé améliorer l'acoustique dans l'église encrasse prématurément les tuyaux. En 1997, une campagne de nettoyage a bien lieu, mais elle endommage aussi l'instrument. "Depuis, l'orgue fonctionne avec des difficultés. On se rend compte que l'instrument a les réservoirs percés, des tuyaux avec les soudures éclatées et la structure en bois est grignotée par le ver à bois." Dans l'église, une planche montre les ravages de ces insectes. "Cela peut amener avec le temps à l'effondrement de certaines parties. Si un gros tuyau tombe sur des plus petits, cela rajoute 50 000 à 80 000 euros aux travaux", estime Guillaume Lechevalier-Boissel.

L'orgue de Valognes a été inauguré en 1969. C'est le quatrième orgue de l'église Saint-Malo. - Julien Rojo

Il se rapproche de la console de l'orgue. Celle-ci n'est plus utilisée depuis 2023, par risque d'incendie. Malgré le danger, Guillaume Lechevalier-Boissel entame quelques notes pour montrer l'essoufflement de l'orgue. La mélodie remplit la nef, mais ce n'est qu'une partie de ce que l'instrument peut produire. "Il manque des notes, il y a des registrations qui ne fonctionnent plus", indique le passionné. Désormais, il s'entraîne, avec ses collègues organistes, sur un orgue électronique emprunté à l'église Saint-Joseph.

La console de l'orgue est également endommagée. Elle menace de s'enflammer. - Julien Rojo

Un sauvetage d'ampleur

Guillaume Lechevalier-Boissel estime qu'une thérapie de choc est nécessaire pour sauver l'orgue de Valognes. "L'instrument doit être démonté entièrement, il faut reconstruire toute sa charpente et apporter des technologies d'aujourd'hui pour le rendre plus efficace dans l'avenir", détaille l'organiste. Les travaux, qui doivent durer deux ans, s'élèvent à 432 000 euros. Les Amis de l'orgue de Valognes multiplient les actions pour financer un quart de la somme. Ils ont déjà réuni 78 000 euros, grâce à des entreprises locales, des dons de particuliers, ou le parrainage de tuyaux. Ils espèrent convaincre les pouvoirs publics (mairie, département, région…) et des institutions comme la Fondation du Patrimoine de couvrir les 75% restants. A terme, l'association espère créer une école d'orgue à Valognes, une fois l'instrument restauré.

Guillaume Lechevallier-Boissel devant l'orgue de Valognes. - Julien Rojo