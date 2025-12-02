Le Mont-Saint-Michel. Une cagnotte lancée par la Fondation du patrimoine pour sauver la chapelle Saint-Aubert

Une collecte de dons a été lancée par la Fondation du patrimoine, lundi 1er décembre. L'objectif est de restaurer la chapelle Saint-Aubert sur le Mont Saint-Michel. La chapelle se situe sur la face nord du Mont et est moins connue du grand public. "La chapelle souffre de l'érosion marine et de l'encrassement végétal qui masquent aujourd'hui sa lecture", explique la Fondation. Les travaux prévoient la réfection de la toiture, de la charpente, la restauration du retable, de la porte, des vitraux, avec la remise en état des abords. Le montant des travaux est de 150 000€. Après travaux, la chapelle sera ouverte aux petits groupes via des visites guidées avec les guides de la baie.

Le projet est porté par la Fondation du patrimoine et l'établissement public du Mont-Saint-Michel.