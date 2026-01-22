En ce moment Love'n'Tendresse Eddy DE PRETTO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. "Etonnamment sous-estimée" : pourquoi une ville normande est encore à l'honneur du grand magazine The Times ?

Tourisme. Mardi 20 janvier 2026, un grand magazine anglophone, The Times, consacre un nouvel article à Rouen, en Normandie. A moins de deux heures de Paris, la capitale normande intrigue par son patrimoine médiéval, sa gastronomie reconnue par l'Unesco et son histoire unique. Mais pourquoi cette ville revient-elle régulièrement dans les colonnes de la presse internationale ?

Publié le 22/01/2026 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. "Etonnamment sous-estimée" : pourquoi une ville normande est encore à l'honneur du grand magazine The Times ?
Gastronomie, patrimoine, art : pourquoi Rouen, en Normandie, attire encore l'attention du Times ? - Barry Talley - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce n'est pas un hasard si The Times revient, une nouvelle fois, sur cette ville de Normandie. Dans son article, le grand magazine britannique s'interroge sur une destination "étonnamment sous-estimée", malgré sa proximité immédiate avec Paris et son poids historique considérable.

Le média souligne notamment que cette ville "passe largement sous les radars" des touristes internationaux, alors même qu'elle concentre des atouts majeurs : accessibilité, richesse culturelle et identité forte. Une discrétion qui semble aujourd'hui jouer en sa faveur.

Ce que le Times dit du patrimoine et de l'histoire locale

Dans son analyse, The Times insiste sur le rôle historique central de la ville dans l'histoire de France. Le magazine rappelle que c'est ici qu'une figure majeure du pays, Jeanne d'Arc, a été jugée et exécutée au XVe siècle, un épisode encore très présent dans l'espace urbain et culturel.

Le journal met également en avant la cohérence du centre ancien, décrit comme un "véritable labyrinthe médiéval", où ruelles pavées et maisons à colombages offrent une immersion rare pour une ville de cette taille. Un patrimoine restauré avec soin, qui contribue à son attractivité actuelle.

Gastronomie normande : un argument clé pour le magazine britannique

Autre point central de l'article : la gastronomie. The Times rappelle que cette ville est la seule en France à bénéficier d'une reconnaissance officielle de l'Unesco pour sa gastronomie. Une distinction que le magazine considère comme "encore trop méconnue".

Marchés alimentaires, produits normands emblématiques, poissons frais, fromages et cidres locaux sont longuement évoqués. Le journal britannique cite même certaines spécialités traditionnelles comme des symboles d'une cuisine régionale "authentique et généreuse", capable de rivaliser avec des destinations bien plus médiatisées.

Impressionnisme et culture : un héritage qui parle au public international

L'article souligne aussi le lien étroit entre la ville et l'impressionnisme. The Times UK rappelle que la cathédrale a inspiré certaines des œuvres les plus célèbres de Claude Monet, aujourd'hui exposées dans des musées de renommée mondiale.

Pour le magazine, cette dimension artistique renforce l'image d'une ville "culturellement dense", capable d'offrir, en quelques jours, une expérience mêlant art, histoire et nature, notamment grâce à la Seine qui traverse le territoire.

Une destination idéale pour un court séjour selon The Times

Enfin, The Times insiste sur un point stratégique : la facilité d'accès. A seulement quelques heures de train depuis Londres via Paris, la ville est présentée comme une destination idéale pour un court séjour, loin des foules, mais riche en découvertes.

Le magazine évoque une ville "à taille humaine", facile à parcourir à pied, où l'on peut enchaîner visites culturelles, pauses gourmandes et promenades au bord de l'eau sans contrainte.

Pourquoi cet article n'est pas anodin

Ce nouvel article confirme une tendance plus large : la Normandie, et Rouen en particulier, s'impose progressivement comme une alternative crédible aux grandes destinations françaises saturées !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. "Etonnamment sous-estimée" : pourquoi une ville normande est encore à l'honneur du grand magazine The Times ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple