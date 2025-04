Tourisme. Le "Times" note les plus beaux villages de France : découvrez les deux pépites normandes dans le classement 2025

Chaque année, The Times met en lumière les villages français qui conjuguent charme, authenticité et qualité de vie. Pour cette édition 2025, le quotidien a dressé une liste de 25 villages coups de cœur, choisis pour leur patrimoine remarquable, leur environnement naturel et leur caractère préservé.

La sélection s'appuie notamment sur les critères du label "Les Plus Beaux Villages de France", qui exige notamment une population inférieure à 2 000 habitants, la présence d'au moins deux sites protégés, et une harmonie architecturale d'ensemble.

Bonne nouvelle : la Normandie y est doublement représentée avec Lyons-la-Forêt et Blangy-le-Château, deux villages typiques, riches en histoire et en charme.

Lyons-la-Forêt, écrin verdoyant en plein cœur de la Normandie

A la 11e place du classement, Lyons-la-Forêt est une véritable perle nichée dans l'Eure. Entouré par l'une des plus belles hêtraies d'Europe, ce village séduit par ses ruelles bordées de maisons à pans de bois, son marché couvert du XVIII siècle et son atmosphère paisible.

Son passé médiéval se devine à chaque coin de rue, et son cachet architectural attire aussi bien les promeneurs que les amoureux d'histoire.

Blangy-le-Château, entre vallons et patrimoine augeron

Moins connu, mais tout aussi séduisant, Blangy-le-Château se hisse à la 21e place du classement. Situé dans le Calvados, ce village typique du pays d'Auge est entouré de collines verdoyantes et traversé par deux rivières.

Son nom fait référence à un ancien château médiéval, dont subsistent quelques vestiges, et son architecture reflète tout le savoir-faire local : colombages, murs en torchis, toitures en tuiles vernissées…

Blangy-le-Château et ses remparts, véritable pan d'histoire. - Carte Postale

Une reconnaissance valorisante pour le territoire

Avec Lyons-la-Forêt et Blangy-le-Château dans le top 25 du Times, la Normandie confirme sa place de choix parmi les destinations les plus séduisantes de France. C'est aussi une belle reconnaissance pour les communes, les habitants et les artisans qui œuvrent au quotidien pour préserver le charme et l'âme de ces lieux d'exception.