Lyons-la-Forêt. Une balade à Lyons-la-Forêt, classé parmi les Plus beaux villages de France

Village pittoresque de l'Eure, Lyons-la-Forêt est entouré par une des plus belles hêtraies d'Europe. La commune est un coin de verdure insoupçonné et renferme aussi des trésors d'un autre temps. Le village aurait pris forme à l'époque gallo-romaine mais aurait pris de l'importance au XIe siècle, autour d'un château fort édifié par Guillaume le Conquérant. Il est achevé par son fils cadet le roi Henri Ier. Les maisons à colombages ou en briques, encore visibles aujourd'hui, ont été construites au XVIIe et XVIIIe siècles. La beauté de Lyons-la-Forêt est reconnue en 1993 lorsque le village reçoit le label Plus beaux villages de France.

Un itinéraire pour se promener

Lyons-la-Forêt est un petit bourg authentique où il est toujours agréable de se balader à pied ou à vélo. L'itinéraire débute dans le centre avec la découverte de la halle fleurie et de la façade de la maison Benserade. La commune abrite la résidence de villégiature du compositeur Maurice Ravel qui y a vécu jusque dans les années 20. La maison est visible dans la rue d'Enfer. Un peu plus loin, le couvent des Cordeliers est une magnifique bâtisse privée du XVIe siècle. En sortant légèrement du village, de nombreuses maisons ont vu passer d'illustres personnages. La maison Huchette a appartenu à l'aéronaute Charles Dollfus et La Gaudinière était la demeure du peintre surréaliste André Masson. Lorsque l'on continue plus à l'ouest, l'église Saint-Denis construite en grès et en silex apparaît. Pour les randonneurs, les sentiers sont nombreux dans l'immense forêt domaniale qui borde Lyons-la-Forêt.

Pratique. Plus d'informations sur lyons-andelle-tourisme.com ou au 02 32 49 31 65.