La Ferté-Macé. Plus accessible et moins coûteux : découvrez le swin golf

C'est un loisir encore peu connu, entre le minigolf et le sport de Tiger Woods : le swin golf est à découvrir en famille ou entre amis à La Ferté-Macé, pour amateurs et confirmés. A la différence du golf, le swin se joue avec un seul et même club de trois faces et une balle en mousse dure. Plus accessible, une simple initiation de 20 minutes est assurée avant d'accéder au parcours Annie Goutte. D'une surface de 2 800 mètres, il comprend 18 trous sur un terrain de 12 hectares et est animé par l'association Swin golf fertois. Il faut prévoir 2h30 pour parcourir l'ensemble du circuit.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Tél. 07 80 14 59 92.