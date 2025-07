Football (Ligue 1). Cinq recrues en un week-end : au HAC, le mercato est lancé !

Sport. Après avoir reçu le verdict du gendarme financier de foot français, le Havre Athletic Club a enchaîné les annonces de recrutement, du vendredi 11 au dimanche 13 juillet. Les attaquants Félix Mambimbi et Godson Kyeremeh, les gardiens Mory Diaw et Lionel Mpasi et le latéral gauche Thomas Delaine rejoignent les Ciel et Marine.