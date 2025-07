Football. "Nous ne sommes pas là pour tout changer" : Blue Crow Sports Group présente son projet pour le HAC

Mercredi 2 juillet, Le Havre AC (HAC) a tenu une conférence de presse au Stade Océane pour officialiser le rachat du club par le fonds d'investissement américain Blue Crow Sports Group et présenter le projet de ce dernier.

Jeff Luhnow, cofondateur de Blue Crow Sports Group, a exposé les grandes lignes du projet pour le club : "A court terme, ce que nous voulons, c'est stabiliser le club et le faire grandir." Jeff Luhnow a insisté sur l'importance de stabiliser le HAC en Ligue 1, accroître les revenus en proposant davantage aux supporters et valoriser les infrastructures du Stade Océane. Jeff Luhnow a également souligné l'importance de la formation, avec l'objectif d'attirer les meilleurs jeunes talents de la région, et même au-delà, en lorgnant vers le bassin parisien.

"Débuter ensemble un nouveau projet"

Blue Crow Sports Group, dont l'expérience est plus importante dans le monde du baseball, entend respecter l'identité et l'ADN du HAC. Jeff Luhnow précise : "Nous ne sommes pas là pour tout changer. Nous allons nous appuyer sur le travail réalisé par Jean-Michel Roussier, Mathieu Bodmer et Didier Digard, et débuter ensemble un nouveau projet en Ligue 1." Le maintien de ces trois dirigeants - président, directeur sportif et entraîneur - était une condition de la vente, selon Vincent Volpe, qui était propriétaire du club jusqu'ici.

Pérenniser le club en Ligue 1

Cette acquisition doit ouvrir la voie à un avenir plus serein pour le club, qui a lutté jusqu'à la fin du championnat 2024-2025 pour se maintenir en Ligue 1. Avec un projet axé sur la stabilité, la formation et une gestion financière rigoureuse, les supporters peuvent espérer voir leur équipe évoluer positivement dans les années à venir.

Vincent Volpe, a exprimé son soulagement de céder le club à des investisseurs jugés "sérieux". Il a précisé que la section féminine du HAC ne faisait pas partie de la transaction et qu'il continuerait à la diriger.