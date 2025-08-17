En ce moment These Walls (feat. Pierre de Maere) DUA LIPA
Bolbec. Le Magasin pour rien vagabonde tout l'été

Solidarité. Depuis 13 ans, le centre social Arc-en-Ciel de Bolbec gère un Magasin pour rien. Tout le monde peut venir y prendre ce qu'il veut. Cet été le concept voyage dans les différents quartiers.

Publié le 17/08/2025 à 08h05 - Par Gilles Anthoine
Bolbec. Le Magasin pour rien vagabonde tout l'été
Le Magasin pour rien de Bolbec vit grâce à la mobilisation des bénévoles d'Arc-En-Ciel. - Gilles Anthoine

Il est désormais bien connu sur Bolbec : le Magasin pour Rien. A l'initiative du centre social Arc-en-Ciel, tout le monde peut venir se servir gratuitement. Le concept est né dans la tête de Stéphanie Trubert, animatrice à Arc-en-Ciel, il y a 13 ans. "On y retrouve énormément de vêtements pour les enfants et les adultes, des jouets, des jeux de société, de la vaisselle, de la déco, du petit électroménager, beaucoup de linge de maison, un peu de tout. Et parfois, grâce à ce concept, on peut aider des gens qui ont des coups durs comme des incendies de maison. Ils nous appellent et on a sous la main tout ce qu'il faut pour les aider."

Le Magasin pour rien propose des objets de seconde main. Ils sont collectés grâce à des dons. Tout le monde peut donner en se rendant aux antennes de l'Espace Arc-en-Ciel à Fontaine Martel ou au Champ des Oiseaux. Mais Christophe Doré, le maire de Bolbec, prévient "ce n'est pas une déchetterie. Le matériel doit être en bon état". Toute une équipe de bénévoles (ils sont une trentaine) s'occupe de retrier les objets donnés pour les vérifier ou les arranger.

Le Magasin pour rien vagabonde

Un Magasin pour rien qui vagabonde

Depuis deux ans, le Magasin pour rien vagabonde. Durant l'été, quatre dates ont été programmées dans différents quartiers de la ville. "Cela permet de toucher d'autres publics", estime Stéphanie Trubert. Le dernier rendez-vous de l'été est prévu mercredi 27 août, rue Henri Ferric (de 14h à 17h). Le Magasin pour rien est aussi accessible tout au long de l'année dans les locaux d'Arc-en-Ciel à Fontaine Martel. Début septembre, pour la rentrée, du matériel scolaire sera proposé.

Si, dans sa philosophie, le Magasin pour rien s'adresse aux personnes qui sont dans le besoin, "tout le monde peut en profiter, tous milieux sociaux confondus, habitants de Bolbec et les autres".

Bolbec. Le Magasin pour rien vagabonde tout l'été
