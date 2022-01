Télévision. Pendant le confinement, Canal + devient gratuit sur toutes les box

Le président de la chaîne cryptée a annoncé la nouvelle le lundi 16 mars après-midi, avant le discours du président de la République Emmanuel Macron : "CANAL + passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l'accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous."

Ce "geste de solidarité et de générosité" est valable pour toutes les box : Orange, Free, Bouygues et SFR. Le mardi 24 mars, vous pourrez donc profiter du film Le Roi Lion qui était sorti au cinéma en juillet 2019. Parasite, le long-métrage couronné d'une palme d'Or à Cannes en mai 2019 et de l'Oscar du meilleur film cette année sera diffusé ce samedi 21 mars. Voilà de quoi vous occuper pendant le confinement !

Voici les chaînes concernées selon vos box :

ORANGE

Canal + (canal 4)

Canal + Cinéma (canal 40)

Canal + Sport (canal 41)

Canal + Séries (canal 42)

Canal + Family (canal 43)

Canal + Décalé (canal 44)

FREE

Canal + (canal 4)

Canal + Cinéma (canal 41)

Canal + Sport (canal 42)

Canal + Séries (canal 43)

Canal + Family (canal 44)

Canal + Décalé (canal 45)

BOUYGUES TÉLÉCOM

Canal + (canal 4)

Canal + Cinéma (canal 40)

Canal + Sport (canal 41)

Canal + Séries (canal 42)

Canal + Family (canal 43)

Canal + Décalé (canal 44)

SFR

Canal + (canal 4)

Canal + Sport (canal 118)

Canal + Cinéma (canal 153)

Canal + Family (canal 154)

Canal + Séries (canal 155)

Canal + Décalé (canal 156)