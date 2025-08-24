En ce moment JERUSALEMA (FEAT NOMCEBO ZIKODE) MASTER KG
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Manche. Près de 5 hectares de landage brûlent au Nez de Jobourg

Sécurité. Les pompiers de la Manche sont mobilisés, dimanche 24 août 2025 dans l'après-midi, sur un feu de landage au Nez de Jobourg à la Hague. Cinq hectares de végétation avaient déjà brûlé en fin d'après-midi.

Publié le 24/08/2025 à 17h20 - Par Pierre Durand-Gratian
Manche. Près de 5 hectares de landage brûlent au Nez de Jobourg
Le feu a déjà détruit environ cinq hectares de landage. Il est en cours d'extinction par les pompiers. - Sdis 50

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les fumées blanches sont visibles à plusieurs kilomètres et ont surpris les marcheurs qui souhaitaient profiter de la belle journée de ce dimanche. 

27 pompiers mobilisés

Un feu de landage s'est déclaré au Nez de Jobourg dans la Manche sur la commune de La Hague en début d'après-midi, dimanche 24 août 2025. 27 sapeurs-pompiers de La Hague, Cherbourg, Valognes, Saint-Pierre et des Pieux sont engagés pour lutter contre le sinistre avec quatre camions citernes feux de forêts, un porteur d'eau et des équipes spécialisées. Peu avant 17h, les pompiers ont indiqué que le feu était fixé et que l'extinction était en cours. Il a dévasté au moins cinq hectares de végétation. 

L'intervention sera de longue durée. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Manche. Près de 5 hectares de landage brûlent au Nez de Jobourg
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple