Manche. Près de 5 hectares de landage brûlent au Nez de Jobourg

Les fumées blanches sont visibles à plusieurs kilomètres et ont surpris les marcheurs qui souhaitaient profiter de la belle journée de ce dimanche.

27 pompiers mobilisés

Un feu de landage s'est déclaré au Nez de Jobourg dans la Manche sur la commune de La Hague en début d'après-midi, dimanche 24 août 2025. 27 sapeurs-pompiers de La Hague, Cherbourg, Valognes, Saint-Pierre et des Pieux sont engagés pour lutter contre le sinistre avec quatre camions citernes feux de forêts, un porteur d'eau et des équipes spécialisées. Peu avant 17h, les pompiers ont indiqué que le feu était fixé et que l'extinction était en cours. Il a dévasté au moins cinq hectares de végétation.

L'intervention sera de longue durée.