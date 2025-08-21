Feux de forêt. Les pompiers du Calvados partent en renfort dans l'Aude

Vingt sapeurs-pompiers du Calvados doivent quitter le centre de secours de Caen-Couvrechef vendredi 22 août à 3h du matin pour rejoindre l'Aude, durement touchée par de gigantesques incendies, dont l'un des plus gros de l'été, depuis le 5 août.

Une semaine aux côtés de leurs homologues normands

Ils intégreront la colonne "Normandie", aux côtés de leurs homologues de l'Orne, de la Seine-Maritime et de l'Eure. Leur mission, prévue pour une semaine, consistera à relever la colonne "Arc Atlantique" (groupe interdépartemental, envoyé en appui là où les feux dépassent les capacités locales) et à participer aux opérations de lutte et de surveillance.

Depuis le début du sinistre, plus de 16 000 hectares ont déjà été détruits.

