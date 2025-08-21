En ce moment CAN'T FIGHT THE MOONLIGHT LEANN RIMES
Feux de forêt. Les pompiers du Calvados partent en renfort dans l'Aude

Sécurité. Placée en vigilance rouge depuis le 5 août, date du plus grand incendie de l'été, l'Aude reçoit le renfort des pompiers du Calvados pour une mission de 7 jours. Départ dans la nuit de jeudi 21 à vendredi 22 août.

Publié le 21/08/2025 à 08h33 - Par Elvire Alix
Feux de forêt. Les pompiers du Calvados partent en renfort dans l'Aude
Plusieurs unités normandes partent en renfort dans l'Aude, placée en alerte rouge aux feux de forêt. - SDIS50 - Illustration

Vingt sapeurs-pompiers du Calvados doivent quitter le centre de secours de Caen-Couvrechef vendredi 22 août à 3h du matin pour rejoindre l'Aude, durement touchée par de gigantesques incendies, dont l'un des plus gros de l'été, depuis le 5 août.

Une semaine aux côtés de leurs homologues normands

Ils intégreront la colonne "Normandie", aux côtés de leurs homologues de l'Orne, de la Seine-Maritime et de l'Eure. Leur mission, prévue pour une semaine, consistera à relever la colonne "Arc Atlantique" (groupe interdépartemental, envoyé en appui là où les feux dépassent les capacités locales) et à participer aux opérations de lutte et de surveillance.

Depuis le début du sinistre, plus de 16 000 hectares ont déjà été détruits.

