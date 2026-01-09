Alençon. Cette boutique emblématique du centre-ville s'apprête à fermer ses portes

Ce n'est pas sans émotion que Delphine Leboucher, gérante du magasin Yume à Alençon, s'apprête à fermer boutique. "Je suis triste, confie la commerçante. Dix-huit ans d'ouverture, ce n'est pas rien. J'ai tissé un vrai lien avec beaucoup de mes clientes, j'ai vu leurs enfants grandir et c'est ça qui est difficile", explique-t-elle.

"J'ai besoin de le faire"

Ce n'est pas de gaieté de cœur que Delphine Leboucher s'apprête à tourner la page. "Ma mère a des problèmes de santé et mes enfants sont grands, ils ne sont plus auprès d'elle. Je veux retrouver ma mère et la mer, j'ai besoin de le faire", assure celle qui rejoindra sa Seine-Maritime natale à la fin du mois de mars.

La commerçante de 51 ans emporte avec elle de nombreux beaux souvenirs. "Il y a eu les braderies, que j'ai organisées plusieurs fois par an depuis le Covid et qui ont suscité un vrai engouement. Certaines clientes fidèles venaient même m'aider à tout organiser", sourit-elle.

Liquidation totale !

Depuis le 9 janvier, les produits mis en vente dans le magasin sont en liquidation totale. "Tout doit disparaître", peut-on lire sur la vitrine de l'emblématique boutique du centre-ville. Delphine Leboucher prévoit également d'organiser deux événements les 27 et 28 mars, avant de laisser la clé de son local à la Ville d'Alençon.