[Photos] Etretat. Le casino dévasté par la tempête Goretti, le village interdit aux promeneurs

Le passage de la tempête Goretti, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier 2026, a été dévastateur pour le front de mer d'Etretat. Le vent a soufflé très fort "de minuit à 4h du matin" relate André Baillard, le maire de la cité balnéaire, qui a déclenché le plan communal de sauvegarde dans la nuit. "A 1h58, il y a eu une coupure générale d'électricité. Il a fallu se mobiliser pour reconnecter au plus vite les endroits stratégiques comme la mairie, le centre de secours", poursuit le maire.

"Ils ont eu la peur de leur vie"

Ce n'est vraiment qu'au lever du jour que les autorités et les habitants ont découvert l'ampleur des dégâts. "Toute la devanture du casino est complètement détruite, il y a des galets à l'intérieur, ils ont emporté la moquette, la mer a balancé les fauteuils, etc. Les propriétaires ont eu la peur de leur vie", relate André Baillard. La police municipale et la gendarmerie assurent la surveillance du site.

André Baillard - maire d'Etretat Impossible de lire le son.

Des fragments de terrasses, de mobilier urbain, des galets ont envahi les rues de la ville. "La tempête a englouti le premier rang du littoral", souligne Eric Jouane, directeur du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76).

Les traces de la tempête sont partout à proximité du front de mer. - Célia Caradec

A l'intérieur du village, une maison a été très endommagée par la chute d'un arbre. L'occupante sera relogée à la résidence autonomie.

Nombre de bungalows et divers mobiliers urbains se sont envolés. - Célia Caradec

Si la tempête est passée, les autorités appellent toutefois à la plus grande prudence. "Il y aura du vent toute la journée, il ne faut surtout pas s'aventurer sur les plages, les digues ou les falaises qui peuvent être fragilisées", rappelle Elsa Pépin, sous-préfète du Havre. Pour André Baillard, c'est clair : "le village est interdit" aux promeneurs, "les bains de mer sont interdits, les falaises sont interdites", jusqu'à nouvel ordre.

La place Alphonse Karr est méconnaissable. - Célia Caradec