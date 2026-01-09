En ce moment Pourquoi tu restes Amel BENT
[Photos] Etretat. Le casino dévasté par la tempête Goretti, le village interdit aux promeneurs

Environnement. A Etretat, le passage de la tempête Goretti, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, a entraîné des dégâts considérables dans les rues qui bordent le front de mer. Le casino est dévasté. La chute d'un arbre a aussi détruit une maison.

Publié le 09/01/2026 à 14h11, mis à jour le 09/01/2026 à 14h15 - Par Célia Caradec
Le centre-ville d'Etretat est interdit aux promeneurs jusqu'à nouvel ordre. - Célia Caradec

Le passage de la tempête Goretti, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier 2026, a été dévastateur pour le front de mer d'Etretat. Le vent a soufflé très fort "de minuit à 4h du matin" relate André Baillard, le maire de la cité balnéaire, qui a déclenché le plan communal de sauvegarde dans la nuit. "A 1h58, il y a eu une coupure générale d'électricité. Il a fallu se mobiliser pour reconnecter au plus vite les endroits stratégiques comme la mairie, le centre de secours", poursuit le maire.

"Ils ont eu la peur de leur vie"

Ce n'est vraiment qu'au lever du jour que les autorités et les habitants ont découvert l'ampleur des dégâts. "Toute la devanture du casino est complètement détruite, il y a des galets à l'intérieur, ils ont emporté la moquette, la mer a balancé les fauteuils, etc. Les propriétaires ont eu la peur de leur vie", relate André Baillard. La police municipale et la gendarmerie assurent la surveillance du site.

André Baillard - maire d'Etretat

Des fragments de terrasses, de mobilier urbain, des galets ont envahi les rues de la ville. "La tempête a englouti le premier rang du littoral", souligne Eric Jouane, directeur du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76).

Les traces de la tempête sont partout à proximité du front de mer.Les traces de la tempête sont partout à proximité du front de mer. - Célia Caradec

A l'intérieur du village, une maison a été très endommagée par la chute d'un arbre. L'occupante sera relogée à la résidence autonomie.

Nombre de bungalows et divers mobiliers urbains se sont envolés.Nombre de bungalows et divers mobiliers urbains se sont envolés. - Célia Caradec

Si la tempête est passée, les autorités appellent toutefois à la plus grande prudence. "Il y aura du vent toute la journée, il ne faut surtout pas s'aventurer sur les plages, les digues ou les falaises qui peuvent être fragilisées", rappelle Elsa Pépin, sous-préfète du Havre. Pour André Baillard, c'est clair : "le village est interdit" aux promeneurs, "les bains de mer sont interdits, les falaises sont interdites", jusqu'à nouvel ordre.

La place Alphonse Karr est méconnaissable.La place Alphonse Karr est méconnaissable. - Célia Caradec

Galerie photos
La mer s'est emparée du casino d'Etretat, dévastant la devanture. - Célia Caradec Les terrasses encore garnies du mobilier de Noël n'ont pas tenu. - Célia Caradec Nombre de bungalows et divers mobiliers urbains se sont envolés. - Célia Caradec La place Alphonse Karr est méconnaissable. - Célia Caradec Les traces de la tempête sont partout à proximité du front de mer. - Célia Caradec

