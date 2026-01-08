[LIVE] Tempête Goretti en Normandie : des rafales à plus de 200 km/h dans la Manche !

La préfecture du Calvados fait le point sur la tempête Goretti. Elle touche désormais tout le département du Calvados, sur le littoral comme dans les terres. Les premiers effets se font sentir avec des rafales de vent atteignant 137 km/h.

Selon les prévisions météorologiques, les rafales les plus puissantes sont attendues vers 2h du matin dans ce territoire.

Les sapeurs-pompiers ont réalisé 17 interventions de secours à personne. Les agents des routes sont intervenus à 62 reprises. Plusieurs routes secondaires sont coupées sur certains points, notamment à cause d'arbres couchés et de nombreuses branches.

"La population est invitée à limiter strictement ses déplacements et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité diffusées par les autorités", indique la préfecture.