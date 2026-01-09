Tempête Goretti en Normandie. Des rafales à plus de 200km/h : où le vent a-t-il soufflé le plus fort dans votre département ?

La tempête Goretti a balayé la Normandie dès le jeudi 8 janvier dans la soirée, avec des rafales de vent de plus en plus forte déferlant sur le territoire, à commencer par la Manche, placée en vigilance rouge. Où ont été recensées les rafales les plus violentes ? Voici les données fournies par Météociel et certaines préfectures :

Les rafales les plus violentes