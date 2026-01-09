Tempête Goretti en Normandie. Des rafales à plus de 200km/h : où le vent a-t-il soufflé le plus fort dans votre département ?

La tempête Goretti a balayé la Normandie dès le jeudi 8 janvier dans la soirée, avec des rafales de vent de plus en plus forte déferlant sur le territoire, à commencer par la Manche, placée en vigilance rouge. Où ont été recensées les rafales les plus violentes ? Voici les données fournies par Météociel et certaines préfectures :
Les rafales les plus violentes
- Barfleur - Gatteville-le-Phare, Manche : 213 km/h
- Barneville-Carteret, Manche : 182 km/h
- Cap de la Hague, Manche : 157 km/h
- Cap de la Hève, Seine-Maritime : 156 km/h
- Vigie du Homet, Manche : 153 km/h
- Cherbourg, Manche : 148 km/h
- Caen, Calvados : 147 km/h
- Le Havre, Seine-Maritime : 144 km/h
- Jurques, Calvados : 139 km/h
- Pointe du Roc - Granville, Manche : 136 km/h
- Dieppe, Seine-Maritime : 127 km/h
- Port-en-Bessin, Calvados : 120 km/h
- Deauville, Calvados : 119 km/h
- Rouen, Seine-Maritime : 115 km/h
- Evreux, Eure : 110 km/h
- Alençon, Orne : 106 km/h
