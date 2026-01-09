En ce moment RAISE YOUR GLASS PINK
Tempête Goretti en Normandie. Des rafales à plus de 200km/h : où le vent a-t-il soufflé le plus fort dans votre département ?

Environnement. La tempête Goretti a déferlé sur la Normandie dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Où les rafales de vent les plus fortes ont-elles été enregistrées ? On fait le point, département par département.

Publié le 09/01/2026 à 06h15 - Par Lucien Devôge
Tempête Goretti en Normandie. Des rafales à plus de 200km/h : où le vent a-t-il soufflé le plus fort dans votre département ?
La tempête Goretti a déferlé sur la Normandie dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, avec des rafales dépassant parfois les 200km/h.

La tempête Goretti a balayé la Normandie dès le jeudi 8 janvier dans la soirée, avec des rafales de vent de plus en plus forte déferlant sur le territoire, à commencer par la Manche, placée en vigilance rouge. Où ont été recensées les rafales les plus violentes ? Voici les données fournies par Météociel et certaines préfectures :

Les rafales les plus violentes

  1. Barfleur - Gatteville-le-Phare, Manche : 213 km/h
  2. Barneville-Carteret, Manche : 182 km/h
  3. Cap de la Hague, Manche : 157 km/h
  4. Cap de la Hève, Seine-Maritime : 156 km/h
  5. Vigie du Homet, Manche : 153 km/h
  6. Cherbourg, Manche : 148 km/h
  7. Caen, Calvados : 147 km/h
  8. Le Havre, Seine-Maritime : 144 km/h
  9. Jurques, Calvados : 139 km/h
  10. Pointe du Roc - Granville, Manche : 136 km/h
  11. Dieppe, Seine-Maritime : 127 km/h
  12. Port-en-Bessin, Calvados : 120 km/h
  13. Deauville, Calvados : 119 km/h
  14. Rouen, Seine-Maritime : 115 km/h
  15. Evreux, Eure : 110 km/h
  16. Alençon, Orne : 106 km/h

