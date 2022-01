Saint-Lô. Normandie: vents tempétueux en approche

Le ciel restera perturbé ces prochaines heures en Normandie: averses de pluies, de grêles, et flocons dans l'Orne, le Calvados et l'Eure, avant une forte dégradation venteuse dimanche 10 décembre 2017.

Rafales jusqu'à 100 km/h

Le ciel restera gris toute la journée de ce dimanche 10 décembre 2017 et apportera à nouveau des pluies. Les températures seront faibles avec 7 à 8°C. Le vent du Nord va se renforcer sensiblement, avec des rafales jusqu'à 100 km/h sur les côtes les plus exposées, jusqu'à 70-80 km/h dans les terres renforçant ainsi la sensation de froid.

Rafales encore plus fortes lundi !

Lundi 11 décembre 2017, un vent de secteur nord-est soufflera à 60-70km/h, rafales 80-90km/h fraîchissant en cours de matinée pour atteindre 90-110km/h et rafales 120-140km/h de nord-nord-ouest à la mi-journée au large de la baie de Seine.

La mer forte (2.5-4m) deviendra temporairement très forte (4-5m) en baie de Seine l'après-midi.

Les sorties en mer déconseillées et prudence sur le littoral !

Compte tenu de ces conditions météorologiques perturbées, caractérisées par la conjonction d'une mer forte et de vents forts et d'un risque de "vague-submersion", le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.

Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile...) doit être immédiatement signalée au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS - numéro : 196). Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilants, notamment sur les plages et l'estran.

Par ailleurs, il est fortement recommandé

- de consulter avant toute sortie en mer ou sur le littoral la météo, les coefficients et horaires de marée, et si nécessaire de se faire expliquer ce que cela implique concrètement ;

- de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable (lieu, heure de départ et si possible de retour) ;

- de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours (téléphone portable - n°196 - chargé au préalable ou VHF) ;

- de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral (en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement).

Les navigateurs et les usagers de la mer ne doivent jamais prendre de risques inutiles en sous estimant ses dangers. La prudence, la vigilance, la solidarité et la responsabilité sont les atouts essentiels de la sécurité en mer.

Dans les jours à venir, une attention particulière doit être portée à l'évolution des conditions météorologiques.

Suivez l'évolution du temps de ce week-end en temps réel sur l'antenne de Tendance Ouest.