Près d'Yvetot. Héricourt-en-Caux, joli reflet de la campagne cauchoise

Situé entre Yvetot et la mer, Héricourt-en-Caux présente les caractéristiques d'un village typique du pays de Caux à découvrir.

Ce bourg de 1 000 habitants s'étend au creux de la vallée de la Durdent. L'église Saint-Denis veille sur les hameaux des alentours. En contrebas, la rue principale et ses commerces rythment la vie locale. Le Grand Moulin rappelle l'époque où près de 60 moulins animaient la vallée. La commune, fondée en 1858, abrite la chapelle Saint-Riquier du XIe siècle, devenue lieu d'expositions. A ne pas manquer également, le château du Boscol et son allée de hêtres classée, un rare colombier à toit de chaume, une crypte antique et la source Saint-Mellon.